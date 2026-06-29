Bunte Urnen: So kreativ kann Abschied sein

Nach den ersten Graffiti-Särgen geht die Bestattung Wien den nächsten Schritt in Richtung individueller Abschiedskultur. Bei einer Graffiti-Urnen-Challenge gestalteten fünf Künstlerinnen und Künstler Urnen zu einzigartigen Kunstwerken – zwei davon überzeugten die Jury besonders.

Die Bestattung Wien setzt ihren kreativen Kurs fort und bringt Kunst in die Erinnerungskultur. Nach der Präsentation der ersten Graffiti-Särge im Frühjahr folgte nun eine Graffiti-Urnen-Challenge. Fünf Graffiti-Künstlerinnen und Künstler verwandelten schlichte Urnen in individuelle Kunstwerke und zeigten damit neue Möglichkeiten für einen persönlichen Abschied auf.

Wunsch nach Individualität wächst

Auslöser für die Challenge waren zahlreiche Anfragen von Kundinnen und Kunden, die sich nach den Graffiti-Särgen auch individuell gestaltete Urnen wünschten. Die entstandenen Werke sollen zeigen, dass Urnen nicht nur Erinnerungsstücke, sondern auch Ausdruck der Persönlichkeit und Lebensgeschichte eines Menschen sein können.

„Wir erleben seit Jahren, dass der Wunsch nach individuellen Abschiedsformen stetig wächst. Mit der Graffiti-Urnen-Challenge haben wir gezeigt, dass auch Urnen Ausdruck von Persönlichkeit und Lebensgeschichte sein können.“

…erklärt Jürgen Sild, Geschäftsführer der Bestattung Wien.

Zwei Siegerinnen ex aequo

Über die Gestaltung der Urnen entschied eine Fachjury, bestehend aus Expertinnen und Experten der Bestattung Wien und der Friedhöfe Wien, Anya Triestram von der Universität für angewandte Kunst Wien sowie Graffiti-Künstler Lucas Groeger (SKRIBL), der bereits die ersten Graffiti-Särge der Bestattung Wien gestaltet hatte.

Den ersten Platz teilten sich ex aequo die Künstlerinnen Manuela Hageneder und Luky Vete. Ebenfalls an der Challenge beteiligt waren Hannah Maerz, Moritz Mizrahi und Samuel Stehl.

Künstler-Pool für individuelle Aufträge

Alle fünf Teilnehmerinnen werden künftig in den Künstlerinnen-Pool der Bestattung Wien aufgenommen. Auf Wunsch können sie individuelle Graffiti-Urnen oder Graffiti-Särge gestalten und damit Angehörigen eine besonders persönliche Form des Abschieds ermöglichen. Mit der Initiative unterstreicht die Bestattung Wien den Trend zu immer individuelleren Abschieds- und Erinnerungsformen.