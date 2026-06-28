ABBA & Blechgspann heizen Hauptplatz richtig auf

Musikliebhaber dürfen sich auf einen stimmungsvollen Sommerabend freuen: Am Sonntag, dem 5. Juli, gastiert das Bläserquartett Blechgspann im Rahmen der Curkonzerte am Musikpavillon am Hauptplatz. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Tradition trifft moderne Hits

Seit der Gründung im Jahr 2020 begeistert das Ensemble mit einer abwechslungsreichen Mischung aus traditioneller böhmischer und österreichischer Blasmusik sowie modernen Arrangements bekannter Pop- und Rockklassiker. Die musikalische Qualität der vier Musiker wurde bereits 2022 beim renommierten WMC in Kerkrade unter Beweis gestellt, wo sie beim Copa-Capella-Wettbewerb den hervorragenden vierten Platz erreichten.

Das Publikum erwartet ein vielseitiges Programm mit flotten Polkas, gefühlvollen Walzern und traditionellen Melodien. Ergänzt wird das Repertoire durch bekannte Hits von ABBA, Journey sowie Pizzera & Jaus. Auch Freunde des beliebten Kernbuam-Sounds kommen an diesem Abend auf ihre Kosten.

Das Curkonzert findet am Sonntag, 5. Juli, um 19 Uhr beim Musikpavillon am Hauptplatz in Bad Gleichenberg statt. Der Eintritt ist frei.