Schulstartplus: 80 % der Familien mit digitaler Bezahlkarte

Das Sozialministerium zieht eine positive Zwischenbilanz zum Programm „Schulstartplus!“. Familien mit Mindestsicherung erhalten eine Bezahlkarte, mit der sie Schulartikel und mehr kaufen können. Die neue digitale Variante über eine App kommt gut an – und die Aktivierung ist noch bis Ende Juni möglich.

Bezugsberechtigt sind Schüler:innen und Lehrlinge bis 24 Jahre, die im Dezember 2024 in einem Haushalt mit Mindestsicherungsbezug lebten. Rund 52.000 junge Menschen können so unterstützt werden. Das Guthaben von 150 Euro auf der Bezahlkarte lässt sich im stationären Handel in ganz Österreich für Schulartikel, Lebensmittel, Bekleidung und Hygieneartikel einsetzen.

Digitale Bezahlkarte mit App – einfach und praktisch

Zum ersten Mal gibt es den Gutschein als digitale Bezahlkarte in einer App auf dem Smartphone. Sozialministerin Korinna Schumann lobt die hohe Akzeptanz und das innovative digitale Angebot. Die Bezahlkarten können noch bis zum 30. Juni in der App aktiviert werden. Die Einladungen und Aktivierungscodes wurden bereits Anfang April an die Berechtigten verschickt.

Hilfe bei der Aktivierung und weitere Infos

Wer Unterstützung bei der App-Aktivierung braucht, kann sich an eine eigens eingerichtete Hotline wenden, die von der Volkshilfe betrieben wird. Die Beratung ist im Mai von Montag bis Donnerstag und im Juni von Montag bis Mittwoch erreichbar. Informationen sind unter der Telefonnummer 0800 4000 33 in mehreren Sprachen verfügbar. Außerdem bietet die Webseite schulstart.gv.at weitere Details zum Programm.