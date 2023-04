Seestadt: Nachhaltiges Studentenparadies

Bereits mehr als 10.000 Personen leben in der Seestadt. Das Stadtentwicklungsprojekt zählt zu den ambitioniertesten in ganz Europa. Insgesamt wird hier in der Donaustadt Wohnraum für über 25.000 Menschen geschaffen werden.

Auch für Studenten bietet das neue Grätzel ein attraktives Zuhause. So bietet etwa das Studentenheim „STUWO Heim Seestadt Aspern“ in der Sonnenallee knapp 300 moderne Heimplätze an. Auch auf Nachhaltigkeit setzt man viel Wert – eine Photovoltaikanlage versorgt das Haus nun mit Sonnenstrom.

Erst der Anfang

„Noch können wir damit nur einen Teil des anfallenden Strombedarfs decken, allerdings ist ein Anfang gemacht“, verspricht STUWO Vorstand Mag. Hochhauser. Die innovative Energieversorgung zeigt das Engagement des Studentenheims, nachhaltiges Wohnen und Umweltschutz zu fördern.

(C) STUWO: Jedes der Appartements verfügt über eine Kleinküche.

Neben der nachhaltigen Energieversorgung bietet das STUWO Heim Seestadt Aspern zahlreiche Annehmlichkeiten und Extras für die Bewohner. Dazu zählen unter anderem ein Fitnessraum, eine Sauna, Musikproberäume und Gemeinschaftsbereiche, die das Zusammenleben der Studierenden bereichern.

Mehr Informationen: www.stuwo.at