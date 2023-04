Die Outdoor-Saison ist in vollem Gange und mit ihr steigt die Lust auf leckere Snacks, die uns während unserer Abenteuer begleiten. In diesem Zusammenhang hat Wiesbauer im April eine Neuheit auf den Markt gebracht: Wiesbauer SNACK ME.

Wiesbauer SNACK ME ist der erste ungekühlt haltbare Dauerwurst-Snack mit 100% Hendl und als zweite Sorte mit 100% Rind, angeboten im praktischen Doppelpack zum Abreißen und Mitnehmen für unterwegs. Das Motto dabei lautet: abreißen, aufreißen, reinbeißen!