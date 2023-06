Jahresfinale: In Meidling macht Mode wieder Schule

Das Show-Programm

Am Laufsteg inmitten des herrlichen Schlossparks erwartet das Publikum ein vielfältiges Modeerlebnis. In vier Shows an zwei Tagen werden die besten Kreationen des zweiten bis vierten Jahrgangs sowie die Diplomkollektionen des Abschlussjahrgangs gezeigt.

Alle Ausbildungsschwerpunkte sind vertreten: Modedesign/Kleidermachen, Strickdesign, Textildesign, Produktgestaltung Taschen und Accessoires oder Schuhe sowie Modell- Modisterei.

Die Überreichung von Anerkennungsstipendien der Stadt Wien und Awards des Vereins der Förderer der Stadt Wien- Modeschule Hetzendorf an Schüler mit besonderem Engagement und herausragenden Leistungen ergänzen das Programm.