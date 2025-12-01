Wie bedeutend der Gastronom für ganz Wien ist, zeigt schon ein Auszug aus der Gästeliste: allen voran seine Gattin Hanni mit der Familie, Alt-Bürgermeister Michael Häupl, die Landtags-Präsidenten Christian Meidlinger und Gerhard Schmid, der ehemalige Landtagspräsident Harry Kopietz, Finanz-Stadträtin Barbara Novak, NEOS-Klubchefin Selma Arapovic, die Gemeinderäte Christian Deutsch und Hans Arsenovic, Bezirksvorsteher Erich Hohenberger aus der Landstraße, Dompfarrer Toni Faber, Society-Journalist Karl Hohenlohe, Opernsängerin Birgit Sarata und der tschechische Botschafter Jiri Sitler, der von ,,seinem’‘ Budweiser-Bier im Schweizerhaus schwärmte.

,,Wien ist ein Lebensgefühl‘‘

Herbert Lackner, Journalist und Schriftsteller, der ein Buch über das weltbekannte Lokal im Prater verfasst hatte, meinte bei seiner Laudatio über den Geehrten: ,,Karl, die Menschen achten dich nicht nur, sie mögen dich auch. Du bist bei all deinen Erfolgen auch ein liebenswerter Mensch geblieben.‘‘ Kolarik selbst zeigte sich gerührt: ,,Wien ist für mich nicht nur eine Stadt, sondern ein Lebensgefühl voller Schönheit und Vielfalt.‘‘ Dazu hat der ostfriesische ,,Einwanderer‘‘ auch sehr viel beigetragen – und er wird es noch viele Jahre tun …