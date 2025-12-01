Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen braucht nicht nur qualifizierte Expertise – sie braucht auch Räume, in denen Behandlung gelingen kann. Seit Mitte Oktober ist das Kinder- und Jugendpsychiatrische Ambulatorium am Areal der Pflege Baumgarten in der Hütteldorfer Straße 188, Pavillon 5 zuhause. Die Räume sind vom Gelände des Krankenhauses Hietzing übersiedelt. Jetzt wurden sie offiziell eröffnet.

Modern & geräumig

Auf rund 3.500 Quadratmetern finden bis zu 700 Kinder und Jugendliche Hilfe und Unterstützung bei psychischen Krisen und Erkrankungen. Die neuen Räumlichkeiten bieten Platz für Einzel- und Gruppentherapien, Rückzugs- und Bewegungsbereiche, spezielle Räume für Musik-, Ergo- und Physiotherapie sowie eine moderne, flexibel nutzbare Tagesklinik. Auch eine assoziierte Wohngruppe ist räumlich angebunden.

Gute Lösung

“Trotz schwieriger budgetärer Rahmenbedingungen investieren wir weiter bei Behandlungsangeboten, die wirken. Die modernen Räumlichkeiten und die erleichterte Erreichbarkeit am neuen Standort ermöglichen Stabilität, Schutz und professionelle Hilfe auf höchstem Niveau”, so Ewald Lochner, Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt. “Mit dem neuen Ambulatorium zeigen wir, wie moderne räumliche Gestaltung und multiprofessionelle Expertise zusammenspielen“, ergänzt Chefärztin Katrin Skala.

Bezirk begrüßt Standort

Auch die Penzinger Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner begrüßt den neuen Standort: „Einrichtungen wie dieses Ambulatorium stärken nicht nur das Wiener Versorgungsnetz, sondern leisten einen wichtigen Beitrag zur Enttabuisierung psychischer Erkrankungen. Ich hoffe, dass dadurch auch ein neuer Anreiz gesetzt wird, die eigenen Vorurteile zu überdenken und mit jungen Menschen über psychische Gesundheit und psychische Erkrankungen zu sprechen.”