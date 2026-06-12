Bei U3-Endstelle erblüht Simmering in neuem Glanz

Der Platz beim „Froschkönigbrunnen“ und der Vorplatz der Station Simmering haben sich vor Kurzem in lebenswerte klimafitte Wohlfühlzonen verwandelt.

Das Wiener Klimateam macht seinem Namen alle Ehre. Auf dessen Anregung hin wurde Simmering wieder ein Stück klimafitter und das gleich doppelt. So wurde nicht nur der Vorplatz der U3-Station Simmering neu gestaltet, sondern auch der Platz um den beliebten Froschkönig-Brunnen.

„Es freut mich sehr, dass zwei zentrale Plätze in Simmering neugestaltet und deutlich aufgewertet werden konnten. Mehr Begrünung, neue Sitzmöglichkeiten und barrierefreie Bereiche sorgen für mehr Lebensqualität und ein besseres Miteinander im Grätzl“, freut sich BV Thomas Steinhart.

Es grünt, so grün

Planungsstadträtin Ulli Sima, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und NEOS Wien Klubvorsitzende Selma Arapovic gehörten zu den Ersten, die sich ein Bild von der gelungenen Umgestaltung machten – und die kann sich wirklich sehen lassen.

Insgesamt wurden mehr als 500 Quadratmeter entsiegelt, neue Grünbeete angelegt und zusätzliche Bäume gepflanzt. Helle, sickerfähige Pflasterungen sorgen für Kühlung. Barrierefreie Gestaltung und neue Sitzmöglichkeiten erhöhen die Aufenthaltsqualität deutlich.

Übrigens: Der beliebte Schanigarten beim Froschkönigbrunnen bleibt und hat bereits geöffnet.