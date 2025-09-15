Die Info-Ausstellung zur geplanten Umgestaltung der Simmeringer Hauptstraße findet nun am 1. Oktober im Festsaal der Bezirksvorstehung Simmering statt. Eine Einladung an alle, vorbeizukommen, die ihr Grätzl aktiv mitgestalten möchten.

Simmering wird grüner! Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ verwandelt die Stadt Wien Straßenräume in klimafitte Wohlfühlorte. Nach der erfolgreichen Begrünung des Enkplatzes geht es jetzt mit der Simmeringer Hauptstraße weiter. Der Abschnitt zwischen Litfaßstraße und Zippererstraße soll attraktiver, kühler und verkehrssicherer werden. Wer mehr über die geplanten Maßnahmen erfahren möchte, hat am Mittwoch, 1. Oktober 2025, die Gelegenheit dazu. Von 17 bis 19 Uhr laden die Bezirksvorstehung und die Stadt Wien in den Festsaal am Enkplatz 2 ein.

Klare Ergebnisse nach Befragung

Im März 2025 waren die Simmeringer aufgerufen, ihre Wünsche für die Umgestaltung zu äußern. 1.167 Personen beteiligten sich an der Online-Umfrage und bewerteten vier zentrale Themen von „sehr wichtig“ bis „nicht wichtig“. Das klare Ergebnis: Mehr Begrünung, zusätzliche Sitzgelegenheiten, Abkühlung an heißen Tagen und Raum zum Verweilen stehen ganz oben auf der Wunschliste. Die Planer haben diese Rückmeldungen aufgenommen und weiterentwickelt. Ziel ist es, den Straßenraum klimafit zu gestalten und mehr Lebensqualität ins Herz von Simmering zu bringen – ein Gewinn für Bewohner, Geschäftsleute und Besucher des Bezirks gleichermaßen.

Direkt ins Gespräch kommen

Die Info-Ausstellung bietet nicht nur Schautafeln mit den aktuellen Plänen, sondern auch die Möglichkeit, direkt mit Experten der Stadt Wien zu sprechen. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart betont: „Mit der Neugestaltung schaffen wir mehr Lebensqualität, ein besseres Mikroklima sowie Raum zum Rasten und Verweilen. Ich lade alle herzlich ein, vorbeizukommen und Fragen zu stellen.“ Das persönliche Gespräch ermöglicht es, Hintergründe zu erfahren, Details nachzufragen und eigene Anregungen einzubringen. Wer sich informiert, kann mitreden – und so dazu beitragen, dass die neue Hauptstraße den Bedürfnissen der Simmeringer Bevölkerung entspricht.

Mehr Lebensqualität für alle

Die geplanten Maßnahmen kommen allen zugute: Kinder bekommen sichere Querungen, Jugendliche und Erwachsene finden Schattenplätze zum Verweilen, Senioren profitieren von neuen Sitzgelegenheiten. Begrünung und Entsiegelung verbessern das Mikroklima und machen den Abschnitt der Hauptstraße auch an heißen Sommertagen angenehm nutzbar. So entsteht ein lebendiger Begegnungsraum, der das soziale Miteinander stärkt und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leistet.

Info-Ausstellung

Klimafitte Umgestaltung Simmeringer Hauptstraße

1. Oktober 2025, 17-19 Uhr

Amtshaus/Festsaal

Enkplatz 2, 1110 Wien

www.wien.gv.at/simmering/

