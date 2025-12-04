Die Initiative „SPARs on Tour“, 2024 noch ein regionales Projekt, wurde 2025 zum bundesweiten Lehrlingsprogramm ausgebaut – und feiert ihren Auftakt am 1. Dezember beim INTERSPAR in Eisenstadt.

Von Eisenstadt in alle Bundesländer

Der festlich geschmückte INTERSPAR-Foodtruck, gestaltet und betreut vom SPAR-Nachwuchs, macht zwischen 1. und 23. Dezember Halt in allen neun Bundesländern. Im Gepäck: winterliche Köstlichkeiten und regionale Schmankerl – darunter Buchteln aus der INTERSPAR-Bäckerei, Glühwein vom Weingut Schloss Fels, Würstel aus dem TANN-Fleischwerk sowie eine besondere Neuheit: der SPAR Natur*pur Bio-Winterfrüchtetee in einer exklusiven „SPARs on Tour“-Edition.

Der gesamte Verkaufserlös wird an die Aktion Licht ins Dunkel gespendet. Die feierliche Übergabe findet beim Ö3-Weihnachtswunder am Salzburger Kapitelplatz statt.

Lehrlinge übernehmen Verantwortung

Bei jedem der zehn Stopps übernehmen Lehrlinge aus der jeweiligen Region die Organisation: vom Verkauf bis zur Gästebetreuung. Damit steht das Projekt ganz im Zeichen von Zusammenhalt und Eigeninitiative.

Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender der SPAR AG, zeigt sich begeistert:

„Soziales Engagement gehört bei SPAR seit jeher dazu. Besonders beeindruckt mich, wie Lehrlinge aus allen Bereichen – von SPAR und INTERSPAR über TANN und REGIO bis hin zu HERVIS – gemeinsam anpacken und Verantwortung übernehmen.“

Ein Tee, der verbindet

Ein Highlight des Projekts ist der eigens entwickelte Bio-Winterfrüchtetee, entstanden in Zusammenarbeit mit dem REGIO-Teeabpackbetrieb. Nicht nur im Foodtruck wird damit eingekocht und gewärmt – solange der Vorrat reicht, ist der Tee auch bei EUROSPAR um 2,79 Euro erhältlich.

Lehrling Vendel aus dem EUROSPAR Pöstlingberg in Linz beschreibt das Projekt so:

„SPARs on Tour gibt uns die Chance, eigene Ideen einzubringen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Das macht uns stolz.“

Ausbildung, die über den Job hinausgeht

Die Lehrlingsausbildung hat bei SPAR traditionell einen hohen Stellenwert. Mit „SPARs on Tour“ entsteht ein Projekt, das über das fachliche Lernen hinausgeht: Die Jugendlichen erleben Teamarbeit, soziales Engagement und Direktkontakt zu Kundinnen und Kunden – und das in einem Rahmen, der Österreichs Regionen verbindet.

Tourdaten

Do. 04.12.2025 | EUROSPAR Lustenau-Rheincenter

Kapellenstraße 1, 6890 Lustenau

Di. 09.12.2025 | EUROSPAR Klagenfurt-Viktring

Keutschacher Straße 120, 9073 Klagenfurt-Viktring

Mi. 10.12.2025 | Maximarkt Bruck/Glocknerstraße

Kaprunerstraße 50, 5671 Bruck an der Glocknerstraße

Fr. 12.12.2025 | EUROSPAR Rohrbach

Ehrenreiterweg 5, 4150 Rohrbach in Oberösterreich

Mi. 17.12.2025 | Christkindlmarkt St. Pölten

Rathausplatz, 3100 St. Pölten

Do. 18.12.2025 | Huma Eleven (Wien)

Landwehrstraße 6, 1110 Wien

Fr. 19.12.2025 | INTERSPAR Graz-Liebenau, MURPARK

Ostbahnstraße 3, 8041 Graz-Liebenau

Mo. 22.12.2025 und Di. 23.12.2025 | INTERSPAR Salzburg, EUROPARK

Europastraße 1, 5015 Salzburg

Die Tourdaten und konkreten Verkaufszeiten sind unter spar.at/sparsontour zu finden.