Zu den vielen Höhepunkten zählen die Boulderbar, in der man seine Kletterkünste in einer wunderbaren Halle testen kann, das Rudern, für das man von Vertretern des bekannten Wiener Klubs LIA und vom vierfachen Weltmeister Christoph Schmölzer wertvolle Tipps bekommt, die Behindertensportler, die Sportakrobatik, der Fußball in der Soccerbase und vieles mehr.

Viele Promis in der Seestadt

Natürlich sind bei diesem Sportfest, das von Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy und Seestadt-Vorstand Robert Grüneis eröffnet wird, auch zahlreiche Promis vor Ort. Sie geben Interviews und Autogramme, natürlich sind auch Selfies möglich. Um 12.30 Uhr kommt Fußball-Legender und ORF-Experte Roman Mählich auf die Bühne, um 13:30 Uhr Snowboard-Weltmeisterin und Neo-Autorin Heidi Neururer, um 15 Uhr der ehemalige Handball-Internationale Roland Schlinger, um 15.30 Uhr Ruder-Champion Christoph Schmölzer und um 16 Uhr Jahrhundert-Tormann Michael Konsel.

Weitere Infos online auf sportfest-donaustadt.at!