Das KunstHausWien widmet dem international bekannten Künstler Julius von Bismarck seine erste große institutionelle Einzelausstellung in Österreich. Unter dem Titel „Normale Katastrophe“ beschäftigt sich der Künstler mit der Beziehung des Menschen zur Natur – und wie wir diese verändern oder zerstören.

Von Blitzfang bis Meerespeitsche

Julius von Bismarck ist bekannt für seine spektakulären Aktionen: Er peitscht das Meer auf, fängt Blitze ein oder bemalt ganze Landschaften. Seine Arbeiten sind nicht nur visuell beeindruckend, sondern regen auch zum Nachdenken an. Die Ausstellung beleuchtet die (Ohn-)macht des Menschen angesichts der Klimawende und stellt die Frage, wie viel Einfluss wir wirklich auf unsere Umwelt haben – und welche Konsequenzen unser Handeln hat.

Pressegespräch und Führung mit dem Künstler

Zur Eröffnung der Ausstellung lädt das KunstHausWien Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein.

Wann: Dienstag, 9. September 2025, um 10:00 Uhr

Wo: KunstHausWien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien

Teilnehmen werden Gerlinde Riedl, Direktorin des KunstHausWien, sowie Kuratorin Sophie Haslinger. Julius von Bismarck selbst wird die Gäste im Rahmen einer exklusiven Führung durch seine Ausstellung begleiten.

Eine Anmeldung unter presse@kunsthauswien.com wird erbeten.

Teil von FOTO WIEN 2025

Das Projekt ist Teil des renommierten Festivals FOTO WIEN 2025 und verspricht ein künstlerisches Highlight des kommenden Herbstes zu werden. Die Ausstellung macht deutlich: Die Natur ist nicht nur Kulisse, sondern Akteurin – und der Mensch steht ihr oftmals machtlos gegenüber.