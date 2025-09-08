Magischer Empfang im Ehrenhof

Bereits ab 18:30 Uhr wurden die Gäste in der prachtvollen Kulisse des Ehrenhofs willkommen geheißen. Die goldene Abendsonne tauchte das Schloss in warmes Licht, Stelzengeherinnen in barocken Kostümen sorgten für Unterhaltung und ein Hauch vergangener Zeiten. Zu den Gästen zählten unter anderem Uschi Pöttler-Fellner, Christian Pöttler, Paul Pöttler, TV-Moderatorin Eva Pölzl und Doris Kiefhaber von der Österreichischen Krebshilfe. Für die musikalische Begleitung beim Empfang sorgten acht Musiker des Schönbrunn Orchesters – inklusive Pianist am „Steinway & Sons“-Flügel.

Kulinarik trifft auf Kultur

Moderator und Schauspieler Marco di Sapia führte charmant durch den Abend. Um 19:15 Uhr startete das exquisite Menü mit einer gekühlten Gurkencremesuppe. Anschließend verzauberten Opernsänger mit beeindruckenden Show-Acts das Publikum. Als Hauptspeise durften sich die Gäste über Tafelspitz oder ein Risotto für Vegetarier freuen. Zum süßen Finale wurde frischer Apfelstrudel serviert – begleitet von einem letzten musikalischen Höhepunkt der Opernsänger.

10.000 Euro für UNICEF

Ein besonderer Moment des Abends war die Spendenübergabe an UNICEF Austria. Die Gastgeber Christian Pöttler und Josip Susnjara überreichten einen Scheck über 10.000 Euro, um Kindern in Not zu helfen. „Wir wollen damit einen Beitrag leisten, dass Kinder eine Chance auf ein besseres Leben bekommen“, betonte Pöttler. UNICEF-Direktor Christoph Jünger dankte den Gastgebern und Gästen: „Es ist wichtig, das Leben zu feiern – und gleichzeitig nie jene Kinder zu vergessen, die bisher nicht die gleichen Chancen hatten.“

Ein Abend mit Gänsehautmomenten

Nach dem Dessert folgte das große musikalische Finale. Zum Ausklang schwangen einige Gäste sogar noch das Tanzbein bei einem Walzer unter dem funkelnden Sternenhimmel. Schloss-Schönbrunn-Geschäftsführer Klaus Panholzer zeigte sich begeistert: „Dieser Event verbindet Kulinarik, Kultur und ein einzigartiges Ambiente – ich hoffe, dass wir das öfter erleben dürfen.“