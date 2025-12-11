Robert Gulla, Obmann des Vereins Springboard – Verein zur Förderung von Talenten, zeigt sich tief bewegt: Das echo medienhaus spendete dem Verein Karten für das begehrte Galakonzert. Für die Jugendlichen, die Springboard seit 2015 mit Mentoring, Coaching, Berufsorientierung und Karriere-Workshops unterstützt, bedeutet dieser Konzertabend weit mehr als nur ein kulturelles Erlebnis: Er vermittelt Zugehörigkeit, eröffnet Perspektiven und schenkt Inspiration.

Der Verein, gegründet von Gulla und Michael Schaumann, vermittelt jährlich über 50 Praktika, Lehrstellen und Jobs. Dazu kommen Stipendien und Sachspenden – alles Bausteine, die Jugendlichen aus schwierigen Lebenswelten Mut und Chancen geben. Ein Abend wie dieser kann da zu einem ganz persönlichen Wendepunkt werden.

Ein Wiener Kulturjuwel mit internationaler Strahlkraft

„Christmas in Vienna“ zählt seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Weihnachtgalas der Welt. Was 1992 unter Plácido Domingo begann, entwickelte sich rasch zu einem musikalischen Aushängeschild mit globaler Bekanntheit. Auf der Bühne standen Legenden wie Diana Ross, José Carreras, Dionne Warwick, Sarah Brightman, Patricia Kaas, Charles Aznavour oder Tony Bennett. Kultstatus erreichte auch das Konzert der drei Tenöre im Jahr 1999.

Nach herausfordernden Jahren zu Beginn der 2000er schien das Ende des Formats nah – doch „Christmas in Vienna“ fand einen neuen Weg. Seit 2003 präsentiert sich das Konzert eigenständig, mit klassischer Literatur und einer klaren Botschaft: Frieden. Veranstaltet wird es von der Scheibmaier & Schilling Promotion GmbH sowie vom echo medienhaus.

Künstlerischer Leiter Karl Scheibmaier führte das Konzert behutsam in die Gegenwart und holte Weltstars wie Thomas Hampson, Grace Bumbry, Juan Diego Flórez und Elīna Garanča ins Wiener Konzerthaus zurück. Jahr für Jahr ist der Große Saal ausverkauft, dazu verfolgen Hunderttausende die Ausstrahlung im Fernsehen – Millionen hören die Musik weltweit.

Der Tenor José Cura brachte die Bedeutung des Konzerts einst auf den Punkt: „Once in your life you have to sing Christmas in Vienna.“ Ein Ritterschlag – und ein Versprechen in die Zukunft.

Besetzung 2025: Stimmen, die unter die Haut gehen

Auch 2025 wartet „Christmas in Vienna“ mit einem beeindruckenden Line-up auf:

Julie Fuchs, Sopran

Angel Blue, Sopran

Bekhzod Davronov, Tenor

Ludovic Tézier, Bariton

Thomas Gansch, Trompete

Mavie Hörbiger, Rezitation

Heinz Ferlesch, Dirigat

ORF Radio-Symphonieorchester Wien

Wiener Sängerknaben

Wiener Singakademie

Die beiden Termine – 19. und 20. Dezember 2025, jeweils um 19:30 Uhr – sind bereits vollständig ausverkauft.