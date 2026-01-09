2025 wurden im St. Josef Krankenhaus Wien in Hietzing 4.229 Geburten betreut, davon waren 43 Zwillingsgeburten. Insgesamt kamen somit 4.272 Babys zur Welt, 2.197 Buben (51 %) und 2.075 Mädchen (49 %). Während bei den Buben „Noah“ der beliebteste Name war, führte bei den Mädchen „Emma” die Liste der häufigsten Namen im Jahr 2025 an. Das Durchschnittsgewicht der Babys, die im St. Josef Krankenhaus Wien zur Welt kamen, lag bei 3.388 Gramm, die durchschnittliche Größe bei 51 Zentimeter. Das schwerste Baby hatte 5.110 Gramm; das leichteste Kind brachte 985 Gramm auf die Waage.

Im Schnitt wurden 2025 im St. Josef Krankenhaus Wien 11,6 Geburten pro Tag betreut. Am errechneten Geburtstermin kamen nur fünf Prozent aller Kinder zur Welt. Die Kaiserschnittrate lag – trotz der Größe der Abteilung und der Betreuung von Risikogeburten – bei 30 Prozent. Zum Vergleich: 2024 kamen laut Statistik Austria österreichweit 32,5 Prozent aller Babys per Kaiserschnitt zur Welt.

„Das Team unseres Eltern-Kind-Zentrums hat im vergangenen Jahr wieder Großartiges geleistet. Dafür möchte ich mich bei allen Ärztinnen und Ärzten, Hebammen und Pflegekräften bedanken“, sagt Primarius Dr. Andreas Brandstetter, Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe. Neben der großen Geburtshilfe gehört zum Eltern-Kind-Zentrum auch eine Kinderabteilung mit Neonatologie.