Essen ist längst mehr als bloße Nahrungsaufnahme. Es ist Lifestyle, Selbstfürsorge, Statement und manchmal auch kleine Flucht aus dem Alltag. Gemeinsam mit Chefeinkäuferin Nina Gerhardt werfen wir einen genussvollen Blick in die kulinarische Zukunft und zeigen, warum 2026 ein besonders spannendes Jahr für alle wird, die gutes Essen lieben. Die besten 5 Food-Trends für 2026 im Überblick.

Trend 1: Gesundheit zum Anbeißen

Selfcare kommt aus der Küche. 2026 wird Ernährung endgültig zur täglichen Gesundheitsroutine. Superfoods boomen, probiotische Drinks sprudeln, Protein steckt plötzlich überall drin. Besonders gefragt ist alles, was Darm, Haut und Energielevel unterstützt. Kollagen, Kombucha & Co. sind keine Nische mehr, sondern fixer Bestandteil moderner Einkaufskörbe.

Trend 2: Neue Königsklasse alkoholfrei

Null Promille, null Verzicht. Alkoholfreie Drinks haben ihr Image als Notlösung abgelegt und spielen 2026 in der Premiumliga. Geschmacklich komplex, kreativ und erwachsen erobern Mocktails Bars, Dinnerpartys und unsere Wohnzimmer. Der Trend wächst rasant und spricht längst nicht mehr nur junge Zielgruppen an.

Trend 3: Künstliche Intelligenz kocht mit

Was ziehe ich an? Was koche ich heute? Bei Letzterem hilft bald KI. Als digitaler Sous-Chef liefert sie Rezeptideen, Einkaufslisten und Wochenpläne, maßgeschneidert auf Alltag, Familie und Kühlschrankinhalt. Technik wird damit zum stillen Helfer für mehr Genuss und weniger Stress.

Trend 4: Social Media bestimmt Appetit

Von Dubai-Schokolade bis Designer-Desserts: Was online glänzt, landet im Warenkorb. 2026 bleiben Food-Hypes emotionale Kurzurlaube im Alltag. Süßes steht hoch im Kurs, zunehmend mit gesundem Twist. Wer Trends früh erkennt, gewinnt – und genau hier setzt Gurkerl auf digitale Spürnasen.

Trend 5: Clever sparen mit Eigenmarken

Preisbewusstsein ja, Qualitätsverlust nein. Eigenmarken treffen 2026 genau diesen Nerv. Sie bieten Genuss zum fairen Preis und werden zum strategischen Herzstück moderner Supermärkte. Mehr Auswahl, stabile Preise und gute Zutaten – ein Trend, der bleibt.

Die Food Trends 2026 sind genussvoll, bewusst und überraschend smart. Wer offen Neuem gegenüber bleibt, isst nicht nur besser, sondern auch entspannter.