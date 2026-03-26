Die Stadtregierung hat ein neues Gesicht. Nach dem überraschenden Rücktritt von Kathrin Gaál wurde Elke Hanel-Torsch als neue neue Wohnbau- und Frauenstadträtin angelobt. Die 44-jährige Juristin war bisher Nationalratsabgeordnete, Chefin der Mietervereinigung Wien und Vorsitzende der SPÖ Margareten. Hanel-Torsch wurde dabei mit 58 der 97 gültigen Stimmen zur Stadträtin und in einem zweiten Wahlgang mit 55 Ja-Stimmen zur amtsführenden Stadträtin für die Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen gewählt.

Sie folgt auf Kathrin Gaál, die seit 2018 Stadträtin und seit 2020 Vizebürgermeisterin war. Ein zentrales Anliegen sei Hanel-Torsch der Schutz von Mietern sowie das Grundrecht auf ein leistbares, qualitätsvolles und sicheres Wohnen: „Wir müssen sicherstellen, dass unabhängig von Geschlecht, Einkommen und Herkunft die Mieten leistbar bleiben und genügend Wohnraum entsteht.“ Gerade für Frauen sei leistbares Wohnen ein entscheidender Faktor für Unabhängigkeit und Selbstständigkeit, so Hanel-Torsch. Außerdem müsse klar sein, dass Frauen dieselben Rechte wie Männer besitzen. Das sei die „Grundlage für ein funktionierendes Miteinander.“ Denn: „Eine Stadt, die für Frauen funktioniert, funktioniert am Ende für alle besser“, erklärte Hanel-Torsch.

Neue Wohnbau-Stadträtin im Podcast-Talk

Wer ist Elke Hanel-Torsch und was hat sie vor? In der neuen Folge des Stadt Wien Podcasts spricht die neu gewählte Wohnbau- und Frauenstadträtin über ihre Pläne für leistbares Wohnen, Gleichstellung und Gewaltschutz. Dabei gibt sie persönliche Einblicke und teilt ihre Vision für ein zukunftsfähiges Wien.

Hier geht es zum Podcast