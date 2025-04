Mein lieber Schwan: Wagners „Lohengrin“ zum Mitsingen

Richard Wagners „Lohengrin“ wird im Theater L.E.O. in Wien zum interaktiven Opernerlebnis im Taschenformat. Mit exzellentem Ensemble, kreativer Bühnenkunst und der Möglichkeit zum Mitsingen wird der Opernabend zur unvergesslichen Erfahrung.

Was sonst nur auf großen Bühnen in monumentalen Inszenierungen zu erleben ist, holt das Letzte Erfreuliche Operntheater (L.E.O.) mitten ins Publikum: Richard Wagners „Lohengrin“ in einer mitreißenden, intimen Version, bei der das Publikum nicht nur zusieht, sondern auch selbst Teil der Aufführung wird. „Mein lieber Schwan – Lohengrin“ bietet Opernkunst zum Anfassen – und Mitmachen. Von Mai an lädt das L.E.O. an mehreren Abenden zu einem außergewöhnlichen Opernerlebnis ein, das Musikliebhaber*innen ebenso begeistert wie Neulinge in der Welt des Musiktheaters.

Wagner im kleinen Taschenformat

Im L.E.O. wird große Oper auf kleiner Bühne erlebbar. Mit beeindruckender stimmlicher Präsenz und schauspielerischem Können bringen Annette Fischer, Elisabeth Wolfbauer, Stefan Fleischhacker und Max Saliger die komplexe Welt von „Lohengrin“ ganz nah ans Publikum. Die kompakte Inszenierung bietet dabei alles, was Wagner-Fans lieben – vom geheimnisvollen Schwanenritter bis zur dramatischen Intrige von Ortrud und Telramund. Die Nähe zur Bühne schafft eine unvergleichliche Atmosphäre, in der das Publikum sich mitten im Geschehen wiederfindet.

Zwischen Schwanenritt und Publikumsnähe

Nicht nur musikalisch, sondern auch visuell setzt die Produktion Maßstäbe: Die fantasievollen Bühnenbilder stammen von Wojtek Czaja und dem argentinischen Künstler Lao Mojano. Der Einsatz des gesamten Theatersaals als Spielort sorgt dafür, dass sich die Grenzen zwischen Bühne und Zuschauerraum auflösen – wenn etwa der vermisste Knabe Gottfried mitten im Publikum auftaucht oder der Schwan aus dem Foyer herbeisegelt. Unterstützt wird das Ensemble am Klavier von Kaori Asahara, die die dramatische Spannung mit feinem Gespür begleitet.

Mitsingen ausdrücklich erwünscht

Ein besonderes Highlight dieser Produktion: Das Publikum darf – und soll – mitsingen. Ob geübte Wagnerianer oder neugierige Opern-Novizen: Die Mitmach-Komponente schafft ein Gemeinschaftserlebnis, das klassische Musik auf unkonventionelle Weise neu erfahrbar macht. Das Theater L.E.O. bleibt damit seinem Ruf treu, Oper unterhaltsam, zugänglich und voller Überraschungen zu präsentieren. Die Vorstellungen finden am 7., 10., 13. und 16. Mai 2025 jeweils um 19:30 Uhr im Theater L.E.O., Ungargasse 18, 1030 Wien, statt.

www.theaterleo.at