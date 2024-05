Studie beweist: Das Nachsalzen ist gefährlich!

Interessantes Ergebnis einer Gesundheitsstudie: Durch häufiges Nachsalzen erhöht sich das Magenkrebs-Risiko.

Gesundheit ist das Salz in der Suppe unseres Lebens – zu viel Nachsalzen sollte man allerdings auch wieder nicht! Das ergab eine Langzeitstudie der MedUni Wien, die Daten von mehr als 470.000 Erwachsenen analysierte. Dabei kam heraus, was man in asiatischen Ländern, in denen stark salzhaltige Speisen sehr übeliebt sind, schon weiß: Mit dem hohen Konsum dieses Gewürzes steigt das Magenkrebs-Risiko!

An fünfter Stelle

Im Zuge der Forschungen stellte sich heraus, dass bei Personen, die nach eigenen Angaben ihr Essen stets beziehungsweise häufig nachsalzen, im Beobachtungszeitraum von rund elf Jahren 39 Prozent häufiger Magenkrebs festgestellt wurde als bei jenen, die nie oder selten eine Extra-Prise hinzufügten. Weltweit liegt diese Tumoren-Art an fünfter Stelle: Noch sind ältere Personen mehr gefährdet, allerdings zeigen neueste Daten eine besorgniserregende Zunahme bei unter 50-Jährigen. Gründe dafür sind auch Alkohol, Tabak und Übergewicht.