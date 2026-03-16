Die Stadt Wien bietet auch 2026 ihr bewährtes Ferienbetreuungsangebot der Summer City Camps mit einem umfangreichen, vielfältigen Programm an. Dabei können Kinder während der gesamten Sommerferien ein reichhaltiges Freizeit- und Bildungsangebot erleben. Das Angebot richtet sich an Wiener Schulkinder von 6 bis 12 Jahren sowie an Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf bis zum Alter von 14 Jahren. „Gerade in budgetär angespannten Zeiten war es wichtig, dieses umfassende und kostengünstige Angebot der Summer City Camps in bewährter Qualität zu sichern. Rund 1.500 Betreuer machen den Sommer für viele Kinder zu einer besonderen Zeit voller Bewegung, Entdeckungen und neuer Freundschaften“, so Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Deutschförderung. Es gibt eine gestaffelte Anmeldung, damit die Plätze fair vergeben werden. In der ersten Buchungsphase ab 19. März können sich Schüler ganztägig geführter, öffentlicher Volksschulen und ausgewählter Bildungscampus-Standorte anmelden. In der zweiten Buchungsphase ab 9. April können Kinder mit Hauptwohnsitz Wien im Alter von 6 bis 12 Jahren Plätze buchen, wenn es an ihren Schulen keine Hortbetreuung oder interne Betreuung an Bildungscampus-Standorten der MA 10 – Kindergärten gibt.

Soziale Preise bei großem Mehrwert

Auch unter herausfordernden finanziellen Rahmenbedingungen gelingt es der Stadt Wien, gemeinsam mit Partnerorganisationen ein umfangreiches und hochwertiges Ferienbetreuungsangebot anzubieten. Der Kostenbeitrag der Eltern deckt dabei nur einen Bruchteil der tatsächlichen Kosten und beträgt 80 Euro pro Kind und Betreuungswoche (inklusive Mittagessen und gesunder Jause). Für Kinder in der Grundversorgung oder Mindestsicherung bleibt die Teilnahme weiterhin kostenlos möglich.

Das Programm wird durch städtische Fördermittel und die Zusammenarbeit mit der BiM – Bildung im Mittelpunkt GmbH, dem Verein Hi Jump Wien sowie weiteren Partner*norganisationen ermöglicht.

Alle Infos gibt’s unter www.ferieninwien.at.