Osterferien in Wien, was fällt einem da als Erstes ein? Richtig – endlich ausschlafen, Schokolade-Osterhasen futtern und vor allem jede Menge erleben! In der ganzen Stadt wird gebaut, gebastelt, gerätselt, geforscht und gespielt. Das Wienxtra-Team hat wieder ein kunterbuntes Programm für Kids und Teens zusammengestellt. Ganz egal, ob ihr auf Geocaching steht, Naturdetektive sein wollt oder euch ein gemütlicher Kino-Nachmittag reizt.
Spürnasen, Bastelfans und Entdecker
Wer gerne tüftelt, sollte bei der Geocaching-Rallye durch die Josefstadt mitmachen und das Geheimnis der „Osterakademie“ lüften. Ein geheimer Tierbund hält nämlich für euch schon jede Menge knifflige Rätsel bereit – da ist Köpfchen gefragt!
Lust auf Upcycling? Im 48er Tandler in Margareten bastelt ihr mit Unterstützung der Wiener Abfallberatung aus alten Zeitungen buntes neues Papier und zaubert daraus coole Osterkarten.Klingt wie Magie, ist aber Recycling.
Auch auf dem Kinderfreunde-Robinsonspielplatz in Grinzing tobt die Kreativität. Osterdeko, Insektenhotels, Pflanzentöpfchen – es gibt immer was zu tun. Und wer will, schaut gleich einmal bei den Schildkröten vorbei und hilft beim Frühjahrsputz des Geheges mit. Das ist Ferienjob und Spaß in einem.
Kino, Spiele und Naturabenteuer
Filmliebhaber? Nichts wie ab ins Wienxtra-Cinemagic! Freut euch auf Kinohits und Lieblingsfilme wie „Pumuckl“ oder „Die Kinder aus Bullerbü“. Zurücklehnen, Popcorn in die Hand, Film ab. Und für alle Spielbegeisterten bringt die Spielebox einen ganzen Koffer voller neuer Spiele in die Bücherei Philadelphiabrücke (2.4., 14-18 Uhr, keine Anmeldung notwendig). Testen und durchprobieren ist an diesem Tag angesagt.
Draußen lockt das Frühlingserlebnis. Zusammen mit den Umweltspürnasen geht’s auf die Donauinsel: Vögel beobachten, ihre Stimmen raten, Bäume bestimmen und dabei entdecken, wie lebendig der Frühling ist.
Gaming, Dance und Social Media
Auch Teens kommen nicht zu kurz. Das Wienxtra-Jugendprogramm Frish richtet sich an alle ab 13 und bietet einen spannenden Mix aus Gaming, Workshops und coolen Medienprojekten. In der AREA 52 warten Spiele zum Ausprobieren, Turniere und Brettspiele auf euch. Mit der Frish-Vorteilskarte spart ihr sogar bares Geld.
Und für Tanzbegeisterte gibt’s Breakdance, Freestyle und HipHop Grooves. Wer lieber auf Social Media glänzt, tobt sich in der „Young Creators Session“ im Medienzentrum aus. Dort entstehen eigene TikTok- oder Instagram-Clips – von der ersten Idee bis zum fertigen Video.
Wo findet ihr das ganze Programm?
Einfach auf ferienspiel.at, unter frish.at oder in der Kinderaktiv-App nachschauen. Viele Aktionen sind gratis oder kosten nur wenig.