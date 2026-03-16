Osterferien in Wien, was fällt einem da als Erstes ein? Richtig – endlich ausschlafen, Schokolade-Osterhasen futtern und vor allem jede Menge erleben! In der ganzen Stadt wird gebaut, gebastelt, gerätselt, geforscht und gespielt. Das Wienxtra-Team hat wieder ein kunterbuntes Programm für Kids und Teens zusammengestellt. Ganz egal, ob ihr auf Geocaching steht, Naturdetektive sein wollt oder euch ein gemütlicher Kino-Nachmittag reizt.

Spürnasen, Bastelfans und Entdecker

Wer gerne tüftelt, sollte bei der Geocaching-Rallye durch die Josefstadt mitmachen und das Geheimnis der „Osterakademie“ lüften. Ein geheimer Tierbund hält nämlich für euch schon jede Menge knifflige Rätsel bereit – da ist Köpfchen gefragt!

Lust auf Upcycling? Im 48er Tandler in Margareten bastelt ihr mit Unterstützung der Wiener Abfallberatung aus alten Zeitungen buntes neues Papier und zaubert daraus coole Osterkarten.Klingt wie Magie, ist aber Recycling.

Auch auf dem Kinderfreunde-Robinsonspielplatz in Grinzing tobt die Kreativität. Osterdeko, Insektenhotels, Pflanzentöpfchen – es gibt immer was zu tun. Und wer will, schaut gleich einmal bei den Schildkröten vorbei und hilft beim Frühjahrsputz des Geheges mit. Das ist Ferienjob und Spaß in einem.