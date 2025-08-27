Der EUROSPAR-Markt in der Vorgartenstraße 134-138 im 2. Bezirk wurde komplett modernisiert. Mit einem Sortiment von rund 10.000 Artikeln auf 1.400m² Verkaufsfläche bleibt kein Wunsch offen.

Der Ladenbau wurde ansprechender, zeitgemäßer und praktischer gestaltet – mit Auswirkungen auf die Produktpräsentation im Markt. Besonders die Frischebereiche, also die Feinkost-, Obst- und Gemüseabteilung, überzeugen durch Marktplatzatmosphäre. Neben Frischem aus aller Welt finden die Kunden dort auch Regionales von Produzenten aus der unmittelbaren Umgebung.

Auf rund 1.400 m² lässt die Filiale keine Kundenwünsche offen. Ein abwechslungsreiches Sortiment aus rund 10.000 Produkten des täglichen Bedarfs sowie Delikatessen und Schmankerln wartet. Dabei steht Frische klar im Vordergrund. Für die schnelle Jause zwischendurch bietet der EUROSPAR-Markt in der Vorgartenstraße ein urbanes Angebot an Enjoy-Produkten, Coffee-to-go und ein feines Sushi-Angebot.

Bequem einkaufen – entspannt parken

Für ein angenehmes Einkaufserlebnis stehen in der hauseigenen Parkgarage extra breite Stellplätze zur Verfügung. Während des Einkaufs parken SPAR-Kund:innen dort bis zu 90 Minuten kostenlos – ganz ohne Zufahrtsschranken oder Parkticket. Einfach reinfahren, einkaufen und entspannt wieder losfahren.