Jürgen Werner legt seine Funktion als Sport-Vorstand der FK Austria Wien AG auf eigenen Wunsch und mit sofortiger Wirkung zurück.

Paukenschlag am Verteilerkreis. Jürgen Werner, ehemaliger Fußball-Nationalspieler, war seit 2023 Sportvorstand der Austria. Nach dem miserablen Saisonstart legte er seine Funktion überraschend und auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung zurück. Das haben Gespräche innerhalb der Klubführung rund um die künftige strategische Ausrichtung der Veilchen Wien ergeben.

Bleibt Investor

Jürgen Werner wird sich auf die Rolle des Investors und Mitgesellschafters fokussieren. Ziel ist nun, die Basis für eine nachhaltige Struktur im Sport zu schaffen. Die daraus resultierenden Ergebnisse hinsichtlich Konzeption und Struktur werden anschließend präsentiert. Die Agenden von Jürgen Werner werden bis auf Weiteres innerhalb der bestehenden Struktur aufgeteilt. Harald Zagiczek bleibt vorerst alleiniger Vorstand und übernimmt die Gesamtverantwortung.

Werners Begründung

Dazu Werner: “Ich glaube, dass es in der derzeitigen Phase des Klubs der richtige Schritt ist, mich als Sport-Vorstand zurückzuziehen und so den Druck von der Mannschaft und vom Klub zu nehmen. Austria Wien hat sich zu einem Herzensprojekt entwickelt, dem ich auch weiterhin in meiner Rolle als Investor und Mitgesellschafter eng verbunden bleiben werde.”

Auch Trainer weg?

Nicht ganz klar war, ob auch Trainer Helm gehen muss. Das war um die Mittagszeit vom Verteilerkreis bekannt geworden, wurde aber nun vom Werner-Rücktritt überschattet. Es bleibt chaotisch in Favoriten.