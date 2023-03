Tag des Wassers: Hoher Besuch am Schafberg

Bezirksvorsteher Peter Jagsch besuchte gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ludwig, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Wiener Wasser-Betriebsvorstand Paul Hellmeier anlässlich des heutigen Internationalen Tages des Wassers die Baustelle am Wasserbehälter Schafberg.

Die Stadt investiert pro Jahr bis zu 100 Millionen Euro in die Infrastruktur der Wasserversorgung. Dazu zählt auch die Erweiterung des Wasserbehälters Schafberg I in Hernals von derzeit 23 Millionen Liter auf 60 Millionen Liter ab 2024. Darüber hinaus werden hier auch noch eine Photovoltaik-Anlage sowie eine etwa 100 Meter lange Wildhecke entstehen, die künftig vielen Vogelarten Brutplätze und Schutz bieten wird. Mehr über die große Pressekonferenz in Hernals anlässlich des Wassertages lesen Sie hier.