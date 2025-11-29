Für die zauberhaften Ballonkunstwerke für Alice im Dumba Park sind aktuell 75.000 Ballons aus umweltfreundlichen Naturgummi im Einsatz. Wer vom Weltmeister höchstpersönlich lernen möchte, hat am 8. Dezember um 15 Uhr im Rahmen eines Ballonworkshop die Gelegenheit dazu. „Bei Alice im Dumba Park dreht sich alles um ein magisches Erlebnis für Familien. Das passt perfekt zur Ballonkunst, bei der wir immer wieder versuchen, zu überraschen und eine Welt voller Wunder zu erschaffen, die die Menschen noch nie zuvor gesehen haben“, berichtet Guido Verhoef über das Projekt.

Verhoefs Interpretation von Alice im Dumba Park sorgt bei Groß und Klein für ein völlig neues visuelles Erlebnis: gleich zu Beginn erhalten die Besucher einen Zaubertrank, der diese nach einem Blick in die magischen Spiegelballons verkleinern lässt und für die magische Reise in den Dumba Park startklar macht. Die Mad Tea Party befindet sich kopfüber an der Decke, der Hut des verrückten Hutmachers ist begehbar geworden, die blaue Raupe Absolem auf dem Luftballon-Fliegenpilz bringt scheinbar nichts aus der Ruhe. Das Lieblingsprojekt des Künstlers ist die Teeparty: „Es war nicht alles so einfach, dass alles an seinem Platz bleibt, aber es ist wunderbar geworden.“ Bei den außergewöhnlichen Ballon-Kunstwerken handelt es sich übrigens um ein Naturprodukt, das biologisch abbaubar ist.

Alice wunderbare Reise in den Dumba Park ist bis 11. Jänner 2026 immer ab 16 Uhr zu erleben. Der Lichterwald entfaltet während der Dämmerung und in den Abendstunden seine volle Magie. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich unter www.dumbapark.at. Es wird um Vorreservierung gebeten.