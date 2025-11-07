Wenn der Duft von Punsch und gebrannten Mandeln durch die historische Remise zieht und bunte Lichter die historischen Straßenbahnen erstrahlen lassen, weiß man: Der Adventmarkt der Wiener Linien ist wieder da! Familien, Kinder und alle Weihnachtsfans erwartet ein abwechslungsreiches Programm voller Kreativität, Musik und festlicher Stimmung.

Auch das Christkind fährt mit den Öffis

Besucher können sich auf zahlreiche Mitmachangebote freuen. Sportlich Ambitionierte testen beim Eisstockschießen ihr Können (30 Minuten pro Gruppe für € 25,-; Buchung ab 11. November über wienerlinien.at/adventmarkt). Kleine Öffi-Fans erleben täglich von 14 bis 18 Uhr die beheizte Bastelstube mit Kreativ-Programm. Erwachsene können sich gleichzeitig in den historischen Oldtimer-Beiwagen aufwärmen und bei einem heißen Getränk die nostalgische Atmosphäre genießen. Vor dem Christbaum oder an den Fotocorners entstehen stimmungsvolle Erinnerungsbilder, und im Weihnachtspostamt lassen sich Grüße mit Öffi-Charme verschicken. Der Remise-Fanshop lockt mit verlängerten Öffnungszeiten bis 20 Uhr und vielen Geschenkideen rund um Wiens Öffis.

Weihnachtliche Vorfreude für Groß und Klein

Ausgewählte Programmpunkte machen den Adventmarkt zu einem Erlebnis für alle Generationen:

Märchenstunde: Jeden Freitag um 14.30, 16:00 und 17.30 Uhr in Halle 1

Gospel-Chor: 30. November von 16 bis 17 Uhr

Besuch vom Nikolo: 6. Dezember von 15 bis 18 Uhr für Fotos mit den Kindern

Weihnachtskasperl: 29. November und 13. Dezember, jeweils um 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr in Halle 1

Kulinarische Neuheiten bereichern das Angebot: Eine Kaffeehaus-Bim mit Innen- und Außenverkauf und frisch gebackene Langos warten auf hungrige Besucher. Aufgrund von Gleisarbeiten entfallen heuer leider die beliebten Oldtimer-Rundfahrten. Die perfekte Gelegenheit, um mit der Familie den Advent zu feiern, alte Öffi-Schätze zu bestaunen und sich in der festlich dekorierten Remise auf Weihnachten einzustimmen.

Adventmarkt in der Remise

28. November bis 14. Dezember 2025, freitags bis sonntags von 14–21 Uhr

Verkehrsmuseum Remise

Fruethstraße 2, 1030 Wien

Erreichbarkeit: U3-Station Schlachthausgasse, Linien 77A & 80A

www.wienerlinien.at/adventmarkt