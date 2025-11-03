Der Relax! Tagesurlaub gilt als eines der beliebtesten Angebote der Therme Wien: Er kombiniert Erholung, Genuss und kleine Verwöhnmomente zu einem rundum entspannten Tageserlebnis. Das Angebot eignet sich perfekt als Geschenkidee – oder einfach, um sich selbst eine Auszeit zu gönnen.

Nur am 8. November erhältlich

Das spezielle Weltschenktag-Angebot gilt ausschließlich am 8. November 2025 – sowohl online unter www.thermewien.at/weltschenktag als auch direkt vor Ort am Info Desk der Therme Wien. Wer also rechtzeitig zuschlägt, sichert sich einen entspannenden Kurzurlaub mitten in der Stadt zum Vorteilspreis.

Ein Erfolgsprojekt der VAMED Vitality World

Die Therme Wien ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wien Holding GmbH, der VAMED-KMB, der Vienna Insurance Group – Wiener Städtische Versicherung AG, der Unicredit Bank Austria AG sowie der Erste Group Bank AG. Betrieben wird sie von der VAMED Vitality World, die insgesamt sechs der renommiertesten Thermenresorts Österreichs führt – darunter der AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld, das Spa Resort Geinberg, das Thermenresort Laa, die St. Martins Therme & Lodge sowie das TAUERN SPA Zell am See – Kaprun.

Gemeinsam begrüßen die Resorts jährlich rund 2,6 Millionen Gäste und beschäftigen etwa 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ein starkes Zeichen für die Bedeutung von Erholung und Wohlbefinden in Österreich.