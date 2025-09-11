Neugierig streckt der kleine Elefantenbulle seinen Rüssel in die Höhe, hebt Zweige auf, wälzt sich im Sand und schüttelt den Grasschnitt ab, den seine Mutter beim Fressen auf seinen Kopf rieseln hat lassen – solche besonderen Momente prägen den neuen Tiergartenkalender 2026.

Kaum wird bei im Tiergarten Schönbrunn ein Jungtier geboren, legt sich Zoo-Fotograf Daniel Zupanc sofort auf die Lauer. Die schönsten Aufnahmen präsentiert er alljährlich in seinem Tiergarten-Kalender. Ab sofort ist der neue Kalender „Tierbabys. Schönbrunns kleine Stars““ erhältlich – und dieser ist heuer etwas ganz Besonderes. Erstmals wurde er als Wendekalender gestaltet. Auf der einen Seite zeigt er Monat für Monat verschiedene Jungtiere, auf der anderen Seite begleiten einen 12 besondere Fotos des Elefantenjungtieres durchs Jahr. „Tiere in einem attraktiven und aussagekräftigen Bild ‚einzufangen‘, erfordert viel Geduld und fotografisches Können. Unserem Tiergartenfotografen sind auch heuer wieder sensationelle Aufnahmen gelungen, die es ermöglichen, sich auch außerhalb des Tiergartens an den Tieren zu erfreuen“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Der kleine Elefantenbulle ist aber nicht der einzige Star des Kalenders. Daniel Zupanc fotografierte zahlreiche weitere Tierbabys fotografiert verewigte sie im Kalender: Von der Mähnenrobbe über den Weißrüssel-Nasenbären und das Fischers Chamäleon bis zum Eurasischen Luchs. Der Fotograf hat die Szenen mit viel Liebe zum Detail eingefangen. „Mit meinen Fotos möchte ich aufzeigen, was es für die kommenden Generationen zu bewahren gilt. Dieses Mal gibt es für jedes Monat zwei Motive zur Auswahl, die einen Ausschnitt aus der unglaublichen Vielfalt der Tierwelt zeigen sollen“, betont Zupanc.

Der Tiergartenkalender 2026 ist ab sofort in den Zoo-Shops und im Onlineshop des Zoos unter www.zoovienna.at/shop erhältlich.