Was passiert eigentlich mit CO₂? Wie sieht Wien in 20 Jahren aus? Und was kann man aus alten Materialien alles bauen? Antworten auf diese Fragen gibt es nicht im Schulbuch, sondern m TU Transformer am Rennweg. Das innovative Mitmach-Labor der TU Wien lädt Kinder, Jugendliche und ihre Familien im Jänner zu spannenden Workshops rund um Klima, Stadt, Sprache und Kreativität ein. Mitmachen ausdrücklich erwünscht!

Spielerisch das Klima verstehen: Quizzen und mitreden

Beim Circotype Klima-Mitmach-Quiz (9. & 23. Jänner, 16.30-18 Uhr) wird Klimawissen lebendig. Gemeinsam mit Eltern entdecken Kinder ab acht Jahren, was CO₂ eigentlich macht und warum unser Alltag so wichtig für die Zukunft ist. Ein besonderes Kunstwerk hilft beim Verstehen, Diskussionen sind ausdrücklich erwünscht. Essen, Freizeit, Mobilität: Alles kommt auf den Tisch. Lernen war selten so unterhaltsam.

Wien, wie es euch gefällt: Bauen mit Ideen und Upcycling

Wie soll Wien morgen aussehen? Grün, ruhig, bunt oder alles auf einmal? Im Workshop „Wien der Zukunft“ (12. & 19. Jänner, 15.30-17.30 Uhr) gestalten Kinder und Jugendliche gemeinsam ein großes Stadtmodell aus Upcycling-Materialien. Karton wird zum Hochhaus, Plastik zur Parkbank. Hier entstehen Visionen, die zeigen: Stadtplanung kann richtig Spaß machen.

Werkstatt, Wörter und ein Raum zum Träumen

In der Kreativwerkstatt (13. & 20. Jänner, 15.30-17.30 Uhr) wird gesägt, genäht und gebaut. Ob Reparatur, Upcycling oder eigenes Projekt: Alles ist möglich, das Team hilft mit Know-how. Eco-Lingo (16. & 23. Jänner, 16.30-18 Uhr) verbindet Sprache mit Umweltbildung und stärkt Kinder darin, ihre Welt selbstbewusst zu benennen und zu gestalten. Und bei „Wir brauchen Raum!“ (21. Jänner, 15-18 Uhr) bauen Kinder mit Studierenden der TU Wien in nur drei Stunden einen Raum im Raum – nachhaltig, flexibel und ganz nach ihren Bedürfnissen.

Gut zu wissen: Alle Workshops sind kostenlos, finden im TU Transformer, Rennweg 89a, 1030 Wien, statt und haben begrenzte Plätze. Schnell anmelden lohnt sich!

Anmeldung über transformer.project.tuwien.ac.at/events/