Tipp #74: Ins Office statt ins Home Office

Durch die Pandemie hat das Home Office an Beliebtheit gewonnen. Doch es gibt auch einige Nachteile. Zum einen kostet es mehr Geld, zum anderen ist die Konzentration schwieriger. Wenn Sie also ins Büro gehen, können Sie Geld und Energie sparen.

Die Pandemie hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten. Das Home Office hat viele Vorteile: man spart sich die Fahrtkosten, ist flexibler und kann sich die Arbeitszeiten selbst einteilen. Doch es gibt auch Nachteile: Oft ist die Konzentration schwieriger, man vermisst die sozialen Kontakte und bei Familien mit Kindern kann es zu Stress kommen.

Ins Büro zu gehen hat dagegen den Vorteil, dass man sich besser konzentrieren kann und die sozialen Kontakte pflegt. Außerdem spart man Geld, da man keine extra Ausrüstung für das Home Office benötigt. Allerdings hat man auch hier Nachteile: Die Fahrtkosten können hoch sein, und man ist an die Öffnungszeiten des Büros gebunden.

Kosten für Heizung , Strom und Wasser:

Es ist wahr, dass Sie, wenn Sie zu Hause arbeiten, in der Regel nur einen Raum heizen oder kühlen müssen. Wenn Sie jedoch ein großes Haus haben oder Ihr Arbeitszimmer nicht gut isoliert ist, kann es sein, dass Sie mehr Strom und Gas verbrauchen, als wenn Sie ins Büro gehen. Das Büro hat in der Regel eine gute Isolierung und eine zentrale Heizung, so dass Sie nicht so viel Strom und Gas verbrauchen.