Pflichttermin für alle Naschkatzen aus Wien und der Steiermark! Vom 23. bis 25. Jänner 2026 lädt das SchokoladeFest – Österreichs größtes, süßes Event – erneut zu einer kulinarischen Entdeckungsreise in die faszinierende Welt der Schokolade ein. Auf 12.000m² in der Marx Halle können experimentierfreudige Gäste außergewöhnliche Kombinationen wie Schokobier, Schokospieße, Schokolikör, Schoko-Kebab und vieles mehr verkosten.

Welche Genussmomente die mehr als 25.000 Besucher erwarten, verrät Gastgeber Chris Delattre: „Für 2026 haben wir die Zahl der österreichischen Aussteller erhöht und das internationale Angebot erweitert. Erstmals gibt es auch einen Bean-to-Bar-Bereich, in dem die handwerklichen Schritte der Schokoladenherstellung gezeigt werden. Unser Fokus liegt damit auf einem größeren Sortiment, mehr Interaktion mit dem Publikum und einem möglichst familienfreundlichen Programm.“

Das Festival versammelt 70 Chocolatiers, Manufakturen, Konditoren und Produzenten aus Österreich und ganz Europa, um Schokolade in all ihren Facetten zu feiern – von klassischen Genüssen bis hin zu innovativen Kreationen. Das SchokoladeFest ist aber auch ein Fest zum Mitmachen. So dürfen Besucher bei Workshops von Niemetz-Schwedenbomben, Schokoladendekoration von der Schule GAFA oder bei Popcakes, einem Pralinen-Workshop für Kinder von Stefan Torten, selbst Hand anlegen.

Alle Infos gibt es unter www.schokoladefest.at