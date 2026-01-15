Clemens Trischler, der als umtriebiger Künstlermanager, Buchautor und Netzwerker gilt, freute sich über zahlreiche bekannte Gesichter aus Kultur, Medien, Sport und Wirtschaft. Unter den Anwesenden: Schauspielgrößen wie Mariella Ahrens, Konstanze Breitebner, Julia Cencig, Maria Happel und Barbara Kaudelka, Moderatorinnen wie Eser Akbaba, Eva Pölzl, Corinna Kamper und Clarissa Stadler sowie Sängerinnen wie Jazz Gitti, Iva Schell und Andy Lee Lang.

Auch Eurovision-Sieger JJ, Kabarettist:innen Dieter Chmelar, Edith Leyrer und Nadja Maleh, Geschäftsfrau Simone Lugner, Tennisspieler-Legende Stefan Koubek, Ex-Fußballstar Stefan Maierhofer und Talkmasterin Vera Russwurm waren unter den Gästen.

„Der Jahresbeginn ist für mich ein Moment des Innehaltens und des gemeinsamen Ausblicks. Dass so viele Menschen diesen Abend mit mir teilen, macht ihn besonders.“

…erklärte Trischler sichtbar bewegt.

Blick in die Sterne mit Gerda Rogers

Ein Highlight des Abends: Star-Astrologin Gerda Rogers. Sie wagte nicht nur einen Blick in das Horoskop des neuen Jahres, sondern gab den Gästen auch optimistische Ausblicke für 2026 mit auf den Weg. Ihre Worte sorgten für gebannte Aufmerksamkeit – und die richtige Portion Hoffnung zum Jahresauftakt.

Kulinarik auf höchstem Niveau

Co-Gastgeber Hanspeter Soller, Direktor des Le Méridien Vienna, zeigte sich von der Idee eines Neujahrsempfangs von Anfang an begeistert. Entsprechend umfangreich fiel das kulinarische Angebot aus: Von frischen Austern über Flusskrebse auf Erbsenpüree bis hin zum beliebten Schokobrunnen.

Begleitet wurden die Köstlichkeiten von erlesenen Sekten und Weinen der Domaine Baumgartner aus dem Pulkautal.

„Unser Haus versteht es, Feste zu feiern. Es war uns eine Freude, diesen besonderen Abend zu begleiten.“

…so Soller.

Erinnerungen für zuhause

Neben angeregten Gesprächen, heiterer Stimmung und viel Wiedersehensfreude bot der Abend noch eine ganz persönliche Note: Die Scherenschnittkünstlerin Michaela Hofer fertigte individuelle Portraits der Gäste an – ein charmantes Souvenir zum Mitnehmen.