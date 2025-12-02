Das außergewöhnliche Ambiente des Donauhofs bot die Bühne für hochkarätige Künstler:innen: Instagram-Superstar Martin Tardy malte live ein Kunstwerk, während Peter Sax, PAENDA und DJ Ignacy Bryce für musikalische Highlights sorgten.

Auch zahlreiche bekannte Influencer:innen unterstützten die Aktion – darunter Condsty (Christoph Brückner), aktuell der reichweitenstärkste Influencer Österreichs, not.only.k (Katarina Pantok) und Simply Organized Vienna (Desiree Schweiger). Ebenfalls vor Ort: Helge Payer, Ehrenbeauftragter von UNICEF Österreich.

Klimakrise trifft Kinder in Dschibuti besonders hart

Die Gäste des Charity Lunches erfuhren eindrücklich, wie dramatisch die Lage für Kinder in Dschibuti ist.

„Bei uns kommt das Trinkwasser einfach aus der Leitung – die Kinder in Dschibuti haben gar kein sauberes Wasser.“

… erinnerte Helge Payer an die massiven Herausforderungen vor Ort.

Das Land zählt zu den weltweit am stärksten von der Klimakrise betroffenen Regionen. Folgen wie Wassermangel, akute Ernährungskrisen und ein geschwächtes Bildungssystem treffen vor allem Kinder und schwangere Frauen:

Über 20 % der Kinder sind chronisch mangelernährt.

Rund 10 % leiden an schwerer akuter Mangelernährung.

Ein Viertel aller Kinder kann aktuell keine Schule besuchen.

Starker Einsatz für eine bessere Zukunft

Die Organisatorinnen Talin Seifert, Managing Partner bei WORX Multimedia Consulting, und Lisa Sophie Thoma, Business Influencerin, setzten mit dem Charity Lunch ein klares Zeichen: 100 % der gesammelten Spenden gehen direkt an UNICEF Österreich. Damit werden lebenswichtige Maßnahmen finanziert – von Ernährungshilfe und Trinkwasserversorgung bis hin zum Zugang zu Bildung.

Wer selbst helfen möchte, kann weiterhin online spenden.

Warum sich die NextGen-Community engagiert

„Die Welt braucht Menschen, die aktiv handeln. Gemeinsam können wir Großes bewirken – für die Kinder dieser Welt.“

… betonte Talin Seifert ihren Einsatz in der UNICEF NextGen Community.

Auch Lisa Sophie Thoma unterstrich die Bedeutung ihres Engagements:

„Kinderrechte müssen weltweit geschützt werden. Mit Veranstaltungen wie dieser wollen wir Spenden sammeln und Bewusstsein schaffen.“

UNICEF NextGen richtet sich an junge Philanthrop:innen im Alter von 21 bis 45 Jahren, die ihre Zeit, ihr Wissen und ihr Netzwerk für Kinder weltweit einsetzen möchten.

Mehr Informationen zur UNICEF NextGen Österreich finden Sie hier.