Wer sagt eigentlich, dass man Liebe nur bei Kerzenschein feiern kann? Manchmal reicht ein goldschimmerndes Meisterwerk, ein bisschen Musik und der richtige Mensch an der Seite. Genau das bietet das Belvedere am 14. Februar mit einer Einladung, die so charmant ist wie ihr Titel: Come for a Kiss.

Küssen vor dem Meisterwerk der Liebe

Am Valentinstag öffnet das Obere Belvedere seine Türen ausnahmsweise nachts. Zwischen 19 und 23 Uhr gehört der Klimt-Trakt bei freiem Eintritt all jenen, die verliebt sind, schon lange ein Paar sind oder einfach Lust auf Kunst mit Herzklopfen haben. Mittelpunkt des Abends ist Gustav Klimts weltberühmtes Gemälde “Der Kuss”, jenes ikonische Liebespaar, das seit über hundert Jahren zeigt, wie zeitlos Zuneigung ist.

Paare dürfen sich direkt vor dem Original küssen und diesen Moment professionell festhalten lassen. Die Fotografen von Ivory Rose Photography sorgen dafür, dass der Augenblick nicht nur im Herzen bleibt, sondern auch als hochwertiges Erinnerungsfoto per E-Mail nach Hause kommt. Perfekt für den Bilderrahmen oder als romantischer Rückblick an grauen Tagen.

Kunstgenuss mit Herzklopfen garantiert

Nach dem Foto lädt das Museum zum entspannten Flanieren durch den Klimt-Trakt ein. Wer danach noch tanzen möchte, findet sich im Marmorsaal wieder. Dort sorgt DJ Pierre Ciseaux mit gefühlvollen Beats für den passenden Soundtrack zum Abend. Zwischen Marmorsäulen und Blick auf Wien wird aus dem Museumsbesuch plötzlich ein Date mit dem besonderen Etwas.

Dass die Veranstaltung längst Kultstatus erreicht hat, zeigt der große Andrang der vergangenen Jahre. Auch 2026 setzt das Belvedere deshalb auf das bewährte Prinzip: keine Anmeldung, kein Stress – wer zuerst kommt, küsst zuerst. Oder schaut zu, genießt die Atmosphäre und lässt sich von der Kunst verführen.

Come for a Kiss

14. Februar, 19-23 Uhr

Oberes Belvedere, 1030 Wien

First come, first served!