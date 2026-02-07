Die wirtschaftlichen Zeiten sind nicht einfach. Jetzt gibt es den nächsten Paukenschlag. Seit Generationen war Radio Stohlhofer in Sachen Unterhaltungselektronik die erste Adresse für die Bewohner der Leopoldstadt, aber auch aus anderen Bezirken. In Kürze ist es vorbei, wobei das Stohlhofer-Team versichert, “bis zum Ende zu liefern, zu montieren und Altgeräte zu entsorgen”.

Das Team dankt

Und sich mit Stil zu verabschieden: „Wir möchten uns bei unseren treuen Kundinnen und Kunden für die jahrzehntelange Verbundenheit bedanken. Es war uns eine Ehre, Teil dieses Bezirks zu sein!” Im Abschied schwingt Wehmut und Dankbarkeit mit. Um das Lager zu leeren, startet ab sofort ein großer Räumungsverkauf.

Sonderpreise

Man kann hochwertige Markengeräte von Herstellern wie Miele, Bosch, Siemens, Liebherr oder Loewe zu drastisch reduzierten Preisen erwerben:

– Bis zu –50 % Rabatt auf das gesamte Kleinteile- und Zubehörlager (Kabel, Kopfhörer, Radios etc.).

– Mindestens –20 % Rabatt auf Großgeräte wie Waschmaschinen, TV-Geräte, Kühl-Gefrier-Kombinationen und Backöfen.

Die Daten

Ort: Radio Stohlhofer (Red Zac), Praterstraße 42, 1020 Wien

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 09:00 bis 18:00 Uhr

Kontakt für Rückfragen: office@stohlhofer.at