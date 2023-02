Verstärkung in Floridsdorf: Zwei Neue beim FAC

Der FAC hat den Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga noch lange nicht aufgegeben: Daher haben sich die Floridsdorfer weiter verstärkt! Für die Frühjahrssaison der 2. Liga wurden der 20-jährige Ronny Rikal von Altach und der 23-jährige Denis ­Adamov, zuletzt in Slowenien tätig, verpflichtet. Die beiden Österreicher unterschrieben exakt am letzten Transfertag – das freute natürlich auch Geschäftsführer Lukas Fischer.

Cashpoint-Chef

Auf Funktionärsebene gab es ebenfalls eine Verstärkung beim FAC: Cashpoint-Geschäfts­führer Roland Hobiger ist ab jetzt neu im Aufsichtsrat.