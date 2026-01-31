Im gemütlichen Rahmen eines informellen Austauschs hat Bezirksvorsteher Hohenberger den ehrenamtlichen HelferInnen des Patientenhilfsteams mit einer Jause für ihren selbstlosen Einsatz gedankt und zugleich das vergangene Jahr reflektiert. Die Gespräche reichten von persönlichen Erfahrungen aus dem Klinikalltag bis zu den bevorstehenden Projekten im Bezirk, stets im Zeichen der Gemeinschaft und der Fürsorge für Menschen in herausfordernden Lebensphasen.

Wichtige Zuwendung am Krankenbett

Das Patientenhilfsteam an der Klinik Landstraße ist ein wertvoller sozialer Pfeiler im Gesundheitswesen des Bezirks. Seit über drei Jahrzehnten begleiten engagierte Ehrenamtliche Patienten in den oft belastenden Situationen eines Krankenhausaufenthalts. Sie schenken ihnen Zeit, Aufmerksamkeit und Nähe abseits der medizinischen Versorgung.

Ein Klinikaufenthalt bedeutet häufig Schmerzen, Unsicherheit oder Langeweile. Die freiwilligen Mitarbeiter:innen des Teams setzen genau hier an. Sie besuchen Patient:innen regelmäßig, hören zu, führen Gespräche, helfen bei kleinen Besorgungen oder begleiten sie in den Garten der Klinik. Damit tragen sie nicht nur zur Entlastung der Erkrankten bei, sondern schaffen auch eine Brücke zum Alltag außerhalb der Spitalsmauern.

Neben der persönlichen Zuwendung unterstützen die Ehrenamtlichen auch im Ambulanzbereich. Sie fungieren als Lotsen und helfen, sich im Klinikgebäude zurechtzufinden, was besonders während Umbauarbeiten wesentlich zur Orientierung beiträgt.

„Jede helfende Hand schenkt Menschlichkeit und trägt dazu bei, den Spitalsaufenthalt für viele ein Stück heller zu machen.“

Erich Hohenberger

Ehrenamtliche gesucht: Mitmachen und bewegen

Der Dienst im Patientenhilfsteam ist freiwillig, unverbindlich und kostenlos. Was zählt, ist Empathie und die Bereitschaft, sich einmal wöchentlich mehrere Stunden Zeit zu nehmen, um anderen zuzuhören und beizustehen. Die Ehrenamtlichen werden vor ihrem Einsatz sorgfältig geschult und begleitet, sodass sie gut vorbereitet in den sensiblen Klinikalltag starten können.

Dieses Engagement wirkt auf zwei Ebenen: Es lindert Stress und negative Gefühle bei Patienten und entlastet zugleich das Klinikpersonal, das sich auf medizinisch-pflegerische Aufgaben konzentrieren kann. Gerade in Zeiten, in denen qualifiziertes Personal knapp ist, sind diese freiwilligen Unterstützer ein unschätzbarer Gewinn für das Gesundheitswesen im Bezirk. Bezirksvorsteher Hohenberger betonte daher bei seinem Dank die Bedeutung dieser zwischenmenschlichen Hilfe und rief zugleich dazu auf, das Team zu verstärken.

Sie möchten Menschen im Krankenhaus Zeit, Aufmerksamkeit und ein offenes Ohr schenken? Das Patientenhilfsteam der Klinik Landstraße freut sich über neue ehrenamtliche Mitarbeiter. Mehr Informationen: www.patientenhilfsteam.at