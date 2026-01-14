Von 23. Jänner bis 20. Februar 2026 verwandelt sich der Volkshilfe Vintage Shop in der Scheydgasse in einen liebevoll gestalteten Hochzeitscorner. Angeboten wird kuratierte Braut- und Festmode aus zweiter Hand – perfekt für alle, die nachhaltig heiraten wollen, ohne auf Stil zu verzichten. Egal ob Standesamt-Look, romantische Gartenparty oder großes Fest: Die Auswahl reicht von klassischen Brautkleidern über elegante Anzüge bis hin zu festlicher Mode für Gäste.

Kick-off mit Prosecco und persönlicher Beratung

Zum Start am 23.01. lädt der Shop zu einem besonderen Auftaktevent: Bei Prosecco, individueller Beratung und einer Schneiderin vor Ort können kleine Änderungen sofort besprochen werden. Damit wird Nachhaltigkeit nicht nur praktisch, sondern auch richtig glamourös.

Wo & Wann?

Volkshilfe Vintage Shop Floridsdorf

Scheydgasse 21–25, 1210 Wien

Montag bis Freitag, 10–18 Uhr

Ein Besuch lohnt sich für alle, die am schönsten Tag des Lebens nicht nur “Ja” zueinander, sondern auch zu einem bewussteren Umgang mit Ressourcen sagen wollen.