Der Verteilerkreis vibriert: Völlig überraschend endet mit sofortiger Wirkung die Ära von Manuel Ortlechner bei der Austria, ihm folgt Michael Wagner. Ob intern etwas vorgefallen ist und vielleicht Trainer Helm einen “Machtkampf” gewonnen hat, konnte nicht eruiert werden. Jedenfalls war der 45-jährige Ortlechner viereinhalb Jahre lang sportlich verantwortlich und hat davor 218 Pflichtspiele für die Austria-Profis absolviert.

Ortlechner geht

Nach dem Rücktritt von Jürgen Werner als Sportvorstand der nächste Aderlass. “Nach einer umfassenden Analyse haben wir Handlungsbedarf gesehen, in der sportlichen Leitung einen neuen Impuls zu setzen”, so Vorstand Harald Zagiczek. Präsident Kurt Gollowitzer betont: “Als langjähriger Spieler und Austria-Legende ist Manuel Ortlechner bei unseren Heimspielen jederzeit im Legendenklub von Austria Wien willkommen, er bleibt ein gern gesehener Gast.”

Wagner kommt

Gleich nach der Meldung des Ortlechner-Abschieds wurde bekannt: Michael Wagner, der bei Austria und Rapid gespielt hatte, wird neuer Sportchef. Zuletzt war er Mitglied des Verwaltungsrates. “Die Aufgabe bei Austria Wien ist sehr reizvoll, der Verein weiß auf Grundlage der strategischen Ausrichtung, wo er hinwill und wie er dort hinkommen möchte. Ich kann mich mit diesem Weg zu hundert Prozent identifizieren”, so Wagner.

Der erste Auftrag

Für den Neuen geht es gleich voll los: “Mein erster Auftrag an Michael Wagner in seiner Funktion als Sportdirektor ist der Aufbau einer Sportdirektion unter seiner Leitung, die eng mit den Young Violets, der Akademie und dem Frauen-Bereich verbunden ist”, so Zagiczek.

