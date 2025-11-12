Ein funkelndes Statement: Die neue Ausgabe widmet dem Thema Ball gleich eine 25-seitige Fashion-Strecke.

Wiener Wirtschaft tanzt mit

Die Ballsaison ist ein echtes Wirtschafts-Highlight: Gastronomie, Hotellerie, Mode, Beauty, Events und selbst Fitness-Studios profitieren — über 450 Bälle ziehen jährlich Hunderttausende Menschen an. Fachgruppenobfrau Gerti Schmidt erinnerte an die Bedeutung dieser Tradition für die Wiener Wirtschaft.

Haute Couture trifft Wiener Eleganz

Die Designerinnen der Landesinnung Wien präsentierten Couture-Roben mit Wiener Ball-Flair. Patrizia Markus stellte diese Modehighlights in den Mittelpunkt der Schau. Top-Models zeigten die Kreationen mit der nötigen Eleganz — die perfekte Fusion von Handwerk und Stil.

Hairstyling à la Paris in Wien

Unter Leitung von Gülten Karagöz, Innungsmeisterin der Wiener Friseure, ent­stand ein glamouröses Hairstyling-Erlebnis. Inspiriert war der Look von Alexandre de Paris, dem legendären Pariser Friseur — nicht weniger als ein kleines Statement für Wiener Schönheit.

Walzer am Stephansplatz – Wiener Lebensgefühl pur

Nach dem Ballfrühstück im Grand Hotel ging es weiter zum Stephansplatz: Bei strahlendem Sonnenschein tanzte die Crew mit Models und Gästen unter freiem Himmel — eine Szene, wie sie typisch ist für Wien. Herausgeberin Uschi Pöttler-Fellner sieht im Zusammenspiel von Tradition und Moderne ein Herzensprojekt — und so heißt es nun offiziell: Alles Walzer!

©Sandra Oblak