Voller Strom voraus: Vier neue Schnelllade-Parks kommen

Wien Energie forciert den Ausbau der E-Mobilität mit vier neuen Schnellladeparks bis Ende 2025. An 32 neuen Ladepunkten mit bis zu 400 kW Leistung können Elektroautos in nur 15 Minuten Reichweiten von über 300 Kilometern laden – und das mitten in der Stadt.

Die Zukunft der Mobilität wird elektrisch – und Wien ist vorne mit dabei. Mit dem Bau von vier neuen Schnellladeparks bringt Wien Energie das Netz an E-Ladestellen auf das nächste Level. An strategisch gewählten Verkehrsknotenpunkten entstehen bis Jahresende 32 zusätzliche Ladepunkte mit Ultra-Schnellladefunktion. Damit setzt der Energiedienstleister einen klaren Impuls für mehr Nachhaltigkeit und eine alltagstaugliche Ladeinfrastruktur. Wien wird zur Stadt der kurzen (Lade)-Wege – und zur Vorreiterin in Sachen urbaner E-Mobilität.

Schneller laden, weiter kommen

Die neuen Schnellladeparks entstehen in den Bezirken Landstraße, Simmering, Liesing und im Wiener Norden (10 Ladepunkte). Jeder Standort bietet Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung – ein Sprung nach vorne im Vergleich zur bisherigen Standardleistung von 150 kW. Dadurch ist es möglich, in nur 15 Minuten über 300 Kilometer Reichweite zu laden. Mit der Weiterentwicklung der Batterietechnologien könnten es künftig sogar 500 Kilometer sein. Der erste Standort in Simmering geht bereits im Sommer 2025 ans Netz, die übrigen folgen bis Jahresende.

Optimale Standorte für maximale Reichweite

Die neuen Ladeparks entstehen an Orten mit hoher Verkehrsdichte und guter Erreichbarkeit – etwa an der Erdberger Lände 26 (1030 Wien, 8 Ladepunkte), der Simmeringer Hauptstraße 337 (1110 Wien, 8 Ladepunkte), der Brunner Straße 71 (1230 Wien, 6 Ladepunkte) und im Norden Wiens (10 Ladepunkte). Damit profitieren nicht nur Wienerinnen, sondern auch Pendlerinnen aus dem Umland. Wien Energie schafft damit das dichteste Schnellladenetz Österreichs. „Alle 400 Meter eine Ladestation – das ist Mobilität mit Zukunft“, so Josef Taucher von der SPÖ Wien.

E-Mobilität leistbar und transparent

Neben dem Ausbau der Infrastruktur setzt Wien Energie auch auf faire Tarife. Mit den verbrauchsabhängigen „Tanke“-Tarifen bleibt das Laden leistbar – egal ob Schnell- oder Normalladestation. Der Preis bleibt einheitlich und zählt zu den günstigsten am Markt. Das Konzept überzeugt: Der Schnellladepark am Margaretengürtel war 2024 Wiens meistgenutzte Ladestelle mit über 33.000 Ladevorgängen. Insgesamt betreibt Wien Energie über 2.200 öffentlich zugängliche Ladepunkte – Tendenz steigend.

www.wienenergie.at