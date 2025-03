Von Walzerkönig bis Hallelujah: Eistrends zum Dahinschmelzen

Die Temperaturen steigen – und die „eiskalte“ Saison wird wieder eingeläutet. Etwa 165 Eissalons in Wien und zahlreiche weitere Gastronomiebetriebe öffnen ihre Tore, um mit handwerklich hergestellten Eiskreationen für genussvolle Erfrischung zu sorgen. Und die Eistrends 2025 kommen uns auf alle Fälle in die Tüte!

Zur offiziellen Saisoneröffnung (19.3.) und Präsentation des „Eis des Jahres“ luden Andrew Nussbaumer und Luca Alberti, die Branchensprecher des Fachverbandes Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Neben den Klassikern wie Schokolade und Vanille sorgen auch in diesem Jahr innovative Geschmackserlebnisse für Begeisterung.

Johann Strauss und das „Eis des Jahres“ 2025

Besondere Anlässe prägen die Eissaison 2025: der 200. Geburtstag von Johann Strauss (Sohn) und das Heilige Jahr der katholischen Kirche. Österreich widmet dem „Walzerkönig” eine ganze Reihe kreativer Eissorten, die seine musikalischen Meisterwerke widerspiegeln. So gibt es im „Eissalon am Schwedenplatz“ von Silvio Molin-Pradel unter anderem Champagner-Gelato namens „Die Fledermaus“, das Tiramisu-Eis „Eine Nacht in Venedig“ oder das blaue Stracciatella-Eis mit goldenem Glitzer namens „An der schönen blauen Donau“. Europaweit steht das Jahr 2025 im Zeichen des „Hallelujah”-Eises. Die Kreation aus Gianduja-Eis mit gerösteten Haselnüssen und Schokolade wurde bereits auf der Eisfachmesse in Rimini vorgestellt. Die marmorierte Optik und der intensive Geschmack dieser Sorte setzen ein kulinarisches Ausrufezeichen.

24. März: Speiseeis aus Meisterhand

Seit 2013 wird am 24. März europaweit der „Tag des handwerklich erzeugten Speiseeises“ gefeiert. Dieser wurde vom Europäischen Parlament ins Leben gerufen, um die Tradition und Qualität handgemachter Eisspezialitäten hervorzuheben. Eissalons bieten an diesem Tag oft spezielle Aktionen an und präsentieren neue Sorten. Neben diesem Ehrentag gibt es in der Saison 2025 noch zwei weitere Highlights: Die „Johann Strauss Eiswochen“ vom 28. April bis 4. Mai sowie die „Kinder Eiswochen“ vom 23. Juni bis 6. Juli. Letztere widmen sich bunten und kreativen Eiskreationen, die speziell auf die jüngsten Genießer ausgerichtet sind.

GelatOn the Road: Tour-Stopp auch in Wien

Erstmals kommt das von der EU unterstützte Projekt „GelatOn the Road” auch nach Österreich, und zwar nach Wien und Niederösterreich (10.–18.4., 20.–31.5.). Diese Initiative stellt handwerklich erzeugtes Speiseeis in den Mittelpunkt und führt durch verschiedene europäische Städte. An den jeweiligen Stopps gibt es zahlreiche Aktionen, darunter Live-Kochshows unter dem Motto „Eis wie damals”. Die Tour verspricht eine kulinarische Reise durch die Geschichte und Innovationen des handgemachten Eises.

Eisgenuss mit sozialem Engagement

Neben innovativen Geschmacksrichtungen bleibt soziales Engagement ein wichtiger Bestandteil der Eisszene. Seit fast 25 Jahren unterstützen österreichische Eissalons die St. Anna Kinderkrebsforschung. Die Eissaison 2025 verspricht also nicht nur geschmackliche Highlights, sondern auch einen Beitrag zu sozialen Projekten. Ob klassische oder ausgefallene Sorten – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Genießerinnen und Genießer dürfen sich auf eine bunte, kreative und genussvolle Saison freuen.

Foto: Freepik.com