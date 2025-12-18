Kirk-Dikdiks, auch bekannt als Zwergrüssel, sind kleine Antilopen, die im Osten von Afrika entlang der Küste von Somalia und Kenia verbreitet ist. Auch im Tiergarten Schönbrunn lebt eine Gruppe dieser entzückenden Tiere und dabei gibt es großen Grund zur Freude. Derzeit gibt es gleich zwei Jungtiere bei den kleinsten Antilopen Afrikas. Ausgewachsen erreichen Kirk-Dikdiks gerade einmal die Größe eines Feldhasen. Wer die beiden Jungtiere gegenüber dem Elefantenhaus besuchen möchte, kann dies auch während der Weihnachtsfeiertage täglich von 9 bis 16:30 Uhr tun. Etwas Geduld ist jedoch gefragt. „Kirk-Dikdiks sind sogenannte Ableger. Die Jungtiere liegen in den ersten Lebenswochen meist gut vor Fressfeinden versteckt im Gras und werden von der Mutter regelmäßig zum Säugen aufgesucht. Sie folgen aber den Elterntieren auch jetzt schon immer wieder durch die Anlage“, erklärt Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

Lange wurde im Tiergarten Schönbrunn daran gearbeitet, geeignete Zuchttiere zusammenzustellen. „Unsere Gruppe besteht nun aus zwei Weibchen und einem Männchen. Alle drei harmonieren sehr gut miteinander und so konnten wir uns vor einem Jahr über unseren allerersten Nachwuchs freuen“, so Kurator Dr. Folko Balfanz. Seitdem verläuft die Nachzucht erfolgreich: Auch am 5. Dezember ist ein Jungtier zur Welt gekommen. Nach einer Tragzeit von knapp sechs Monaten wird bei Kirk-Dikdiks ein Jungtier geboren, das etwa ein halbes Kilogramm schwer ist. Sechs bis acht Wochen wird das Kleine gesäugt. Balfanz: „Die winzigen Dikdiks sind leichte Beute für Leoparden, Wildhunde und Greifvögel. Entdecken die Tiere potenzielle Fressfeinde, stoßen sie einen Alarmruf aus, der wie ein hochfrequentes ‚dsik-dsik‘ klingt.“