Nach Monaten intensiver Bauarbeiten präsentiert sich ein Teil der Klinik Landstraße nun in völlig neuem Gewand. Drei Bereiche – die Neurochirurgie, die 1. Medizinische Abteilung und die Dermatologische Ambulanz – sind nun umfassend modernisiert. Patienten und Mitarbeiter profitieren gleichermaßen von durchdachten Raumkonzepten, innovativer Technik und spürbar mehr Komfort.

Top-Ausstattung unterstützt Versorgung

Die frisch sanierten Stationen wurden von Grund auf neu gestaltet. Helle Farben, klare Linien und moderne Möbel schaffen eine Atmosphäre, die Sicherheit vermittelt und den Heilungsprozess unterstützt. Besonders wertvoll: Mitarbeitende aus Pflege und Medizin konnten ihre Erfahrungen in den Planungsprozess und bei der Raumgestaltung einbringen.

Dadurch ist ein Umfeld entstanden, das Arbeitsabläufe erleichtert und gleichzeitig den Bedürfnissen der Patienten gerecht wird. Neue Stauraumkonzepte und zusätzliche Nischen im Gang sorgen dafür, dass wichtige Geräte schneller zur Hand sind. Ein großes Plus für mehr Effizienz und Versorgung von hoher Qualität.

„Diese jüngsten Meilensteine sind ein weiterer Beweis dafür, dass der Wiener Gesundheitsverbund mit dem größten Modernisierungsprojekt seiner Geschichte auf einem hervorragenden Weg ist. Die sehr zentral gelegene Klinik Landstraße mit ihren Spezialgebieten ist ein essenzieller Baustein für eine exzellente Versorgung der Wiener Bevölkerung.“

Herwig Wetzlinger, Generaldirektorin-Stellvertreter des Wiener Gesundheitsverbundes

Hochmoderne Technik und mehr Komfort

Die liebevoll modernisierten Patientenzimmer bieten nun Ein- bis Dreibettlösungen mit mehr Platz und eine verbesserte Ausstattung. Ein neues Glockensystem sowie ein erweitertes Monitoring ermöglichen ein rascheres Eingreifen im Notfall.

Bei der Dermatologischen Ambulanz sorgt eine neu eingebaute Kühldecke für ein angenehmes Raumklima, was besonders bei sensiblen Hautbehandlungen von Vorteil ist. Zusätzliche Sanitärbereiche steigern den Komfort.

Sanierung bei laufendem Betrieb gelungen

Dass all diese Arbeiten während des normalen Klinikalltags stattfanden, ist eine logistische Meisterleistung. Dank hervorragender Planung konnten die Sanierungen termingerecht abgeschlossen werden. Die beiden Stationen der Neurochirurgie und die 1. Medizinischen Abteilung benötigten jeweils nur rund acht Monate, die Dermatologische Ambulanz kehrte nach weniger als einem Jahr an ihren Standort zurück.

Insgesamt sind bereits 12 der 17 geplanten Stationen modernisiert. Weitere Bereiche – darunter die neue Erstversorgungsambulanz, der Spatenstich erfolgt im Frühjahr 2026 – folgen exakt nach Plan bis 2027.

klinik-landstrasse.gesundheitsverbund.at

Einen Eindruck des Umbaus finden Sie in der Galerie (alle Fotos: David Bohmann/Wr. Gesundheitsverbund):