Weiterbildung: Online-Infotage des WIFI bieten Orientierung

Von 2. bis 5. Juni 2025 öffnet das WIFI Wien digital seine Türen. Die kostenlosen Online-Infotage verhelfen mit 80 Live-Sessions zur beruflichen und persönlichen Weiterbildung – inklusive Beratung, Fördertipps und exklusiven Bonusaktionen.

Ein neuer Karriereweg, der lang ersehnte Aufstieg oder einfach der Wunsch nach neuem Know-how: Gute Bildungsideen beginnen oft mit einem Klick. Und der führt im Juni zum WIFI Wien. Mit den Online-Infotagen bietet eines der größten Bildungsinstitute Österreichs einen bequemen Einstieg in die Welt der Weiterbildung – gratis, kompakt und praxisnah. Vier Tage lang, von 15 bis 20 Uhr, können sich Bildungsinteressierte aus 80 Live-Terminen ihr persönliches Programm zusammenstellen. Und das Beste: Es warten Experten, Förderinfos und sogar Bonusaktionen für Schnellentschlossene.

Beratung, Bildung, Bonus: die Online-Infotage

Ob Berufsstart, Neuorientierung oder Führungsambition – das WIFI Wien hat das passende Angebot. Die 80 Online-Infosessions bieten geballtes Wissen rund um Kursinhalte, Ausbildungswege und Fördermöglichkeiten. Wer konkrete Fragen hat, kommt in direkten Austausch mit Trainer:innen und Berater:innen. Auch das Berufsinformationszentrum BIWI steht bereit, um beim Finden des richtigen Wegs zu unterstützen – mit Potenzialanalysen, Bewerbungstipps und Orientierungshilfe. Mit dabei: ein Überblick über aktuelle Förderungen durch AMS, WAFF und Co.

Sinnvolle Zukunft: Berufe mit Herz und Hirn

Soziale und beratende Berufe liegen im Trend – und das mit gutem Grund. In einer zunehmend komplexen Welt steigt der Bedarf an professioneller Begleitung. Ob Coaching, Mediation oder Lebensberatung: WIFI-Ausbildungen in diesen Bereichen bieten Sinn, Perspektive und praxisnahes Know-how. “Führung, Sozialkompetenz und Konfliktlösung sind in Unternehmen wichtiger denn je”, sagt WIFI-Institutsleiter Christian Faymann. Entsprechend werden Inhalte laufend an aktuelle Anforderungen angepasst – damit Bildung nicht nur schlau, sondern auch zukunftssicher macht.

Zuckerl für Schnelle: Bonusaktionen sichern

Wer rasch bucht, profitiert doppelt: Das WIFI Management Forum gewährt mit dem Code EARLYBIRD25 bis Ende Juni 10 % Rabatt auf Seminare für Führungskräfte. Und zur Feier von 20 Jahren Wiener Börse Akademie gibt’s vom 1. bis 15. Juli mit dem Code WBA20JAHRE sogar 20 % auf alle Börse-Seminare (mit wenigen Ausnahmen). So wird Weiterbildung nicht nur klug, sondern auch kosteneffizient. Die WIFI Online-Infotage verbinden Orientierung, Beratung und konkrete Bildungsangebote mit flexibler Teilnahme, bequem von zu Hause. Wer die Karriere auf neue Beine stellen will, klickt sich am besten unter www.wifiwien.at/online-infotage rein.

