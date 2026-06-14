So lang kann die Nacht in Ottakring sein

Die “lange Nacht im Amtshaus” erfreut sich seit Jahren steigender Beliebtheit. Heuer öffnen sich die Türen am 18. Juni.

Statt “Sesam öffne dich”, heißt es: “Amtshaus, öffne dich”! Bei der „Langen Nacht” sind die Türen länger für Interessierte geöffnet. Es wartet ein spannender Einblick in die vielfältigen Aufgaben und Angebote der Ottakringer Verwaltung.

Überall hineinschauen

Bei einer Führung durchs Haus – um 17 Uhr und um 18.30 Uhr – kann gemeinsam hinter die Kulissen verschiedener Abteilungen wie zum Beispiel dem Standesamt, dem Bezirksamt und dem Bezirksmuseum geschaut werden.

Pickerl-Fans aufgepasst!

Von 17 bis 19 Uhr lädt die Bezirksvorstehung außerdem zur Panini-Sticker-Tauschbörse anlässlich der laufenden Fußball-WM ein. Bringen Sie Ihre doppelten Sticker mit und vervollständigen Sie Ihr Album!

Steffi Lamp mit dem WM-Pickerl-Album im Amtshaus. Es kann getauscht werden (Bild: BV 16).

Musik ist Trumpf

Musikalischer Programmpunkt: Ab 18 Uhr sorgt der Ottakringer Chor mit seinem Auftritt für besondere Stimmung im Amtshaus. Auch Bezirksvorsteherin Steffi Lamp wird mit dabei sein.

Infos unter: Lange Nacht im Amtshaus