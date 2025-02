Mittagessen mit Tiefgang in Hausmair’s Gaststätte

In traditioneller Wirtshausatmosphäre traf der Neubauer Bezirksvorsteher Markus Reiter den ehemaligen Pfarrer der Altlerchenfelder Kirche Monsignore Benedyct Cierzniak zum Austausch über Politik und Lebensfragen.

Ein besonderes Mittagessen gab es diese Woche in Hausmair’s Gaststätte: Bezirksvorsteher Markus Reiter bekam spannende wie erhellende Einblicke und Weisheiten von Monsignore Benedyct Cierzniak “serviert” – dessen Gedanken berühren und zum Nachdenken anregen: „Das Wasser, wenn es still ist, dann beginnt es schlecht zu werden. Wasser muss fließen, dann schmeckt es“, so sein poetischer Hinweis auf die Dynamik des Lebens.

Großer Wunsch nach Weltfrieden

Gewalt lehnt der ehemalige Neubauer Pfarrer in jeglicher Form ab: „Die Gewaltspirale muss durchbrochen werden.“ Besonders in Bezug auf die Unruhen weltweit, von Afrika bis hin zu Israel, betonte der 90-Jährige den Wunsch nach Frieden und Verständnis. „Die Welt ist groß genug für alle.“ Starke Worte, die er mit Hinblick auf globale Herausforderungen und die Rechte aller Menschen teilte. Monsignore Benedyct war bereits 13 Mal in Israel und erinnert daran diesbezüglich an Gleichberechtigung und Frieden. „Politiker brauchen Fähigkeiten zu leiten.“ Eine klare Botschaft an die politische Führung. Auch sollten Menschen nach ihren Fähigkeiten handeln, weil jeder und jede einzigartige Qualitäten mitbringt.