Wien räumt auf: Wiener bringen Stadt auf Hochglanz

„Wir bringen unsere Stadt gemeinsam auf Hochglanz“ – unter diesem Motto laden die 48er alle Wiener von 28. April bis 11. Mai 2025 zum Frühjahrsputz ein.

Der Startschuss für die diesjährige 48er-Aktion fiel vor kurzem im Rathauspark – geputzt und aufgeräumt wird jetzt zwei Wochen lang auf Gehwegen, Spielplätzen und in Grünflächen.

Ob mit Nachbar, Freunden oder Kollegen, im Verein, in der Schule oder im Kindergarten – wer mitputzen möchte, erhält nach Anmeldung Warnwesten, Handschuhe und Müllsäcke. Diese können dann befüllt – je nachdem, ob es sich um Restmüll oder Gelbe Säcke handelt – zu den Restmülltonnen oder bei den öffentlichen Standorten der Altstoffsammelstellen abgestellt werden. Die 48er sorgen wie gewohnt für deren Abtransport.

„Wien ist eine der saubersten und lebenswertesten Großstädte weltweit: Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis umfassender Maßnahmen, die wir als Stadt vorausschauend gesetzt haben – dazu zählt auch die Mitmach-Aktion ‚Wien räumt auf!‘“ so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Dabei leisten die Wienerinnen und Wiener einen wichtigen Beitrag zu mehr Sauberkeit in ihrer Stadt. Ein großes Dankeschön an alle, die mitmachen!“

Nähere Informationen wie beispielsweise zur Anmeldung der eigenen Putzaktion finden Interessierte unter: https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/beratung/fruehjahrsputz.html