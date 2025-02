Wien setzt auf Selbsthilfe: Neues Verzeichnis für 2025 vorgestellt

Die Wiener Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien hat beim ersten Selbsthilfe-Stammtisch 2025 das neue Selbsthilfegruppen Verzeichnis präsentiert. Mit über 260 Selbsthilfegruppen zu 143 verschiedenen gesundheitsbezogenen Themen bietet es eine umfassende Orientierungshilfe für Betroffene und deren Angehörige.

In Wien engagieren sich rund 40.000 Menschen in Selbsthilfegruppen und leisten wertvolle Arbeit durch Erfahrungsaustausch, Aufklärung und Hilfestellung. Ob es sich um chronische Erkrankungen, psychische Belastungen oder soziale Probleme handelt – das Angebot ist breit gefächert. Stadtrat Peter Hacker betont: „So unterschiedlich wie die Menschen in Wien sind auch ihre Herausforderungen. Selbsthilfegruppen sind eine große Unterstützung für Betroffene und tragen auch zum Gesundheitswesen bei.“ Auch Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, hebt hervor, dass Selbsthilfegruppen das Leben positiv beeinflussen können, indem sie Austausch und Akzeptanz in einer vertrauensvollen Umgebung ermöglichen.

Neue Gruppen zu Einsamkeit, chronischen Schmerzen und mehr

Jedes Jahr entstehen neue Selbsthilfegruppen zu aktuellen gesundheitlichen und sozialen Themen. Im Jahr 2025 erweitern Gruppen zu Einsamkeit, chronischen Schmerzen, Grauem Star und Autismus das bereits vielfältige Angebot. Gerald Bischof, Bezirksvorsteher von Liesing, lobt das Engagement der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer: „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Menschen ehrenamtlich für andere einsetzen. Ihr Beitrag ist von unschätzbarem Wert.“

Wertvolles, kostenloses Nachschlagewerk für Betroffene und Angehörige

Das neue Selbsthilfegruppen Verzeichnis 2025 bietet eine kompakte Übersicht über die Kontaktdaten von mehr als 260 Selbsthilfegruppen. Es kann kostenlos beim Broschüren-Bestellservice der Wiener Gesundheitsförderung – WiG telefonisch unter 01/4000 76924 oder per E-Mail unter broschueren@wig.or.at angefordert werden. Zudem liegt es in zahlreichen Beratungsstellen, Bezirksämtern, Krankenhäusern, Apotheken und Arztpraxen in Wien aus. Die Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien ist die zentrale Anlaufstelle für Selbsthilfe in der Stadt. Sie hilft bei der Suche nach passenden Gruppen und bietet umfassende Unterstützung für bestehende und neu gegründete Selbsthilfegruppen. Weitere Informationen sind auf den Webseiten der Wiener Gesundheitsförderung verfügbar.